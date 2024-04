Notario Leonel Llerenas pide razonar voto “o nos hundimos”

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Durante un evento donde el PRI municipal y la Fundación Colosio le reconoció por su trayectoria social y política, el notario público Leonel Llerenas Virgen pidió a los asistentes a que el día de la votación, 2 de junio, se analistas “desmenucen las propuestas ya que por parte de MORENA no hay propuestas, pues puro defenderlo a el presidente, es el papel de la mujer (Claudia Sheinbaum)”, afirmó.

A los candidatos de la Coalición “Fuerza y Corazón por México” integrada por PAN,PRI y PRD, Leonel Llerenas les pidió que hagan compromisos, “pero tampoco prometan nada que no puedan cumplir, compromisos fáciles, por ejemplo ayuntamiento no prometan cosas que no les compete realizar, no hay dinero y lo que deben de hacer es mantener los servicios públicos en un buen nivel como recolección de basura, mercados, alumbrado público, panteones si se logra esto que bueno”.

En cuanto a los diputados federales, su función principal es legislar, “no andar dando despensas ni ofrecer ayudas, es legislar buenas leyes y el senado de la república representa a los estados y hay que luchar por que los estados tengan suficientes recursos para hacer obras en beneficio de la gente”.

“Por eso deben de luchar en el congreso por una reforma fiscal que no sea recaudatoria nada más, una reforma fiscal que le dé a los estados más participaciones que le corresponden de acuerdo a los ingresos que tengan y que no los tengan sometidos como si fuera una limosna, es indigno el sistema actual, luchen por todo esto y aunque no luzcan y lo hacen, tendrán su conciencia tranquila de haber cumplido en el cargo público”, sentenció.