‘No se debe dejar en el olvido el tema de los posibles aviadores del Ayuntamiento’ : Roberto Verduzco

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- A casi tres meses de darse a conocer el caso de tres empleados que cobraron en el ayuntamiento sin trabajar, el Regidor por Movimiento Ciudadano(MC), Roberto Verduzco Espinosa, comentó que este tema se ha dejado en el olvido, ya que nadie ha dado algún comunicado acerca de esta situación.

Con base en ello, comentó que no es posible que un tema tan importante como lo es el cuidar las finanzas del municipio se esté dejando desapercibido, pues detalló que no es posible que se tenga que desviar un recurso para personas que no están laborando, y descuiden otras cosas prioritarias como son los apoyos a los patronatos, el sueldo de las Autoridades Auxiliares, el tema de la escasez del agua en varias colonias por la falta de mantenimiento en las redes y pozos, así como el apoyo al campo tecomense.

Roberto Verduzco hizo un llamado a las instancias que están llevando el tema y exhorta para que se agilice lo más pronto posible, pues señaló que los tecomenses pagan sus impuestos para que hagan su trabajo los servidores públicos, y se les compense con más y mejores servicios públicos, así como apoyos sociales; no para pagarle a gente que no está cumpliendo con sus labores.