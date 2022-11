‘No quitaremos el bloqueo en Libramiento Ejército Mexicano hasta que mi hermano aparezca’: Maricruz Martínez

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Fernando Martínez Maya de 37 años de edad, quien es conductor de Didi, desapareció el pasado 11 de noviembre en Manzanillo, y este lunes 14 de noviembre familiares realizan un bloqueo en el Libramiento Ejército Mexicano; exigiendo a la Fiscalía General del Estado acelere las indagatorias para localizarlo.

Al respecto, una hermana de la persona desaparecida, explicó que desde el pasado jueves por la noche perdieron comunicación con el hombre, «no contestaba ni el teléfono celular ni por la redes sociales».

Al día siguiente, es decir el viernes, interpusieron una denuncia por desaparición ante la agencia del Ministerio Público en Manzanillo.

Tras cuestionar a Maricruz Martínez, hermana de la persona desaparecida, cuándo se quitará el bloqueo, respondió: “Hasta que mi hermano aparezca, hasta que el caso se cierre y me digan que mi hermano está vivo”.

Expresó que como familiares han aportado toda la información requerida a la Fiscalía General del Estado, cuya respuesta ha sido “que lo van a checar, que están firmando oficios para solicitar cámaras y que llaman a involucrados para ir a declarar”.

Añadió: “A estas horas ya no deben pedir por favor, si no te llame, no viniste, ven y declarado que se necesita la información, porque las pistas pueden servir”.

Martínez expresó que al no ser familiar de algún político, no se movilizan las autoridades de investigación; motivo por el cual realizan el bloqueo.