Necesario, entender características de población de adultos mayores

*César González, profesor-investigador de la Universidad de Colima, publicó dos artículos científicos en la “Revista Panamericana de Salud Pública”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Revista Panamericana de Salud Pública acaba de publicar dos artículos del profesor investigador de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima, César Alfredo González-González sobre su tema de estudio, que es el envejecimiento desde las ciencias sociales; esto es, las características y dimensiones que se interrelacionan para entender de manera integral el bienestar o no de los adultos mayores.

En entrevista, dijo que uno de estos artículos es “Dependencia funcional y apoyo para personas mayores de México, 2001-2026”, que realizó en colaboración con investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); “este grupo (Gianluca Cafagna, María del Carmen Hernández Ruiz, Pablo Ibarrarán y Marco Stampini) se interesa en los cuidados de la población de adultos mayores, y para la investigación nos basamos en información del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM).

Explicó que la dependencia funcional se relaciona con ciertos elementos: “Por ejemplo, una persona que ha sufrido una caída tiene mayor riesgo de dependencia en años venideros y tendrá dificultad para realizar alguna actividad de la vida diaria como caminar, bañarse, acostarse y levantarse de la cama; otras condiciones son el sobrepeso, la diabetes, hipertensión, haber sufrido embolia y el lugar donde viven. Todo eso influye si se quiere saber cómo será el futuro para esta población”.

En el artículo, continuó la explicación, todos estos elementos se interrelacionan y se calcula una probabilidad de tener o no tener dependencia en el futuro, a través de una calculadora disponible en www.iadb.org/es/panorama/calculadora.

El segundo artículo se titula “Family help received by mexican older adult across socioeconomic strata: changes over a critical decade” (Ayuda económica por parte de los hijos a sus padres adultos mayores), cuya autoría César González comparte con las académicas Karina Orozco y Rebeca Wong. Aquí aborda las transferencias de dinero que reciben adultos mayores por parte de sus hijos y cómo esto les ayuda a mantener un ingreso un poco más alto, y a disminuir la desigualdad en el grupo.

A grandes rasgos, explicó el investigador, estudiaron adultos mayores de 50 años en adelante del 2001 al 2012. Encontraron que la ayuda económica que recibieron en este lapso se redujo, y también disminuyó la cantidad de quienes lo reciben. Por lo tanto, hasta ahora se sabe que la ayuda de la familia en realidad saca a los adultos mayores de situaciones económicas complicadas: “¿Pues dónde estarían si no les dieran ese ingreso?”, interrogó.

César González comentó que en 2050, según cálculos, aumentará el porcentaje de adultos mayores y que esto preocupa, pues también aumentará el número de personas con dependencia funcional, “por eso es necesario entender las condiciones sociodemográficas, económicas y de salud, así como de las futuras cohortes de esta importante población en aras de generar su bienestar”

Además, agregó, de acuerdo con sus investigaciones, “los adultos mayores son un grupo poblacional cambiante al estudiarlo, pues lo que se sabe hoy tal vez en 10 o 15 años habrá cambiado; por lo tanto, es necesario continuamente generar evidencia y conocimiento”.

El Cuerpo Académico 77, al que él pertenece, aborda esta línea de generación y aplicación del conocimiento en sintonía con la Maestría en Gerontología que imparte la UdeC. En este grupo, aseguró para concluir, “pensamos que la atención a los adultos mayores debe ser integral, y estos dos artículos se encaminan a entender sus características como grupo de población”.

Los dos artículos se pueden consultar en bit.ly/2XCfp0W (Dependencia…), y bit.ly/3hRv2sE (apoyo económico).