Necesario atender trastornos de la conducta alimentaria: Psicólogos

*Este tema se desarrolló en días pasados durante las Jornadas Psicológicas 2021 organizadas por la UdeC y el Colegio Oficial de Psicología del Estado.

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- En días pasados, la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima y el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado, llevaron a cabo las “Jornadas Psicológicas 2021, Atención Clínica al Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)”, con las que buscan difundir estos temas que, dicen las y los organizadores, siguen presentes y van en aumento.

“Los TCA son prácticas que se vuelven privadas y se evita hablar de ello. La mayoría de las veces estas conductas se generan con la intención de alcanzar estándares de belleza o de pertenecer a un determinado círculo social; por eso, estas jornadas se enfocan en ayudar a identificar y sobre todo no normalizar estas conductas, pero también a establecer programas de intervención mediante buenas prácticas basadas en evidencias, y a brindar herramientas para los profesionales y el público en general”, dijo Guillermo Ramírez Zavala, presidente del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima.

De acuerdo con Norma Moy López, directora de la Facultad de Psicología de la UdeC, los problemas de la conducta alimentaria tienen diversos orígenes: biológicos, psicológicos, sociales, estándares de moda e incluso epigenéticos (estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarias y que no se pueden atribuir a alteraciones de la secuencia de ADN -el término epi significa por encima-).

Por la pandemia, comentó Moy López en entrevista, “aumentaron los índices de sobrepeso y obesidad, pero nadie ve que sucedió lo mismo con los índices de anorexia y bulimia y otros trastornos que tienen que ver con el exceso o restricción de alimentos. Esto lo podemos asociar al encierro, al no poder realizar las actividades que normalmente hacíamos, aunque también antes sucedían y no se hablaba de ello, porque estos temas están estigmatizados y no es normal hablar de ellos”.

Si bien el evento estuvo dirigido a psicólogos en formación y a profesionales de la salud, dijo Norma Moy, tuvo la asistencia de personas que no eran especialistas, lo que nutrió más cada una de las charlas virtuales, pues los interesados pudieron hacer preguntas a quienes conocen del tema. Entre las conferencias dictadas se encuentran, entre otras, “Entrenamiento de respiración con biofeedback para la ansiedad precompetitiva: estudio de caso”, a cargo de Imelda Alcalá Sánchez; “Consecuencias de la cultura de dieta en la práctica nutriólogo-paciente”, impartida por María José Bermúdez y “Tratamiento multidisciplinario de los TCA”.

La idea de abordar estos temas, coincidieron los organizadores, es que se debe seguir hablando de estos temas, “verbalizar que estos trastornos existen y que, si se tiene la idea de recuperar la salud física, que el objetivo sea personal y no por la búsqueda de ser aceptado por los cánones de belleza. Para ello necesitamos buscar a los profesionales, que nos ayuden con la alimentación pero también con el tema psicológico”, concluyó diciendo la directora de la Facultad de Psicología.

Puede encontrar las conferencias completas en la cuenta de Facebook de Colegio Oficial del Psicólogos del Estado de Colima.