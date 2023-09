México debe seguir avanzando hacia la libertad: Griselda Martínez

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Al encabezar la ceremonia Cívica con motivo del 213 Aniversario de la Independencia de México, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez sostuvo que todos como mexicanos debemos estar atentos y participar en la vida pública del país para seguir avanzando hacia la libertad.

Desde la Plaza Juárez donde convergieron escoltas de diversas instituciones educativas y la banda de guerra y escolta de la dirección general de Seguridad Pública y Policía Vial, junto con autoridades civiles y militares, la alcaldesa señaló que por la libertad de un país se lucha y por tanto no se debe permitir que gobiernos corruptos vuelvan a enquistarse como lo hicieron por décadas provocando pobreza e inseguridad en toda la nación.

Agregó que si bien, desde la ocupación española se logró libertad, actualmente no se goza de ella, “aún no hay libertad, no tenemos la libertad para poder ni transitar por el país por la inseguridad, por eso debemos seguir luchando”.

Aseguró que gobiernos corruptos y criminales sumieron en la violencia y en la pobreza a México, “la libertad es un derecho humano y además es un derecho constitucional, tenemos que seguir eligiendo bien, mirando a quién ponemos en los cargos de elección, por eso debemos mantenernos atentos y participar en la vida púbica del país”, sostuvo.

Griselda Martínez resaltó que cada acción de un gobierno, repercute en más libertades para un pueblo, “y México tiene que seguir siendo y avanzando hacia la libertad”.

La alcaldesa, antes de terminar su discurso, dio lectura al poema, Nací libre de Catalina Pastrana.

Durante la ceremonia se realizaron los honores a la bandera y alumnos y alumnas del INETEP leyeron poemas y presentaron una estampa folclórica con el Son de la negra. Es de mencionar que dicha institución, junto con el Ayuntamiento de Manzanillo, organizó dicha ceremonia.