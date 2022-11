Manzanillo redujo en más del 50 por ciento los índices de violencia y homicidios: Griselda Martínez

*31 cadetes de Manzanillo se gradúan en Técnicos Superiores Universitarios en Seguridad Pública. *De todo el estado de Colima, esta profesionalización sólo se hace en Manzanillo.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Al anunciar que Manzanillo ha reducido en más del 50 por ciento los índices de violencia y homicidios a nivel nacional, la presidenta Griselda Martínez aseguró que desde hace 4 años se ha trabajado en tener una corporación de seguridad al real servicio de la población.

Lo anterior al encabezar la ceremonia de graduación de 31 cadetes de la dirección general de Seguridad Pública quienes se profesionalizaron con el perfil de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública, estudios avalados por el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán.

La alcaldesa Griselda Martínez destacó que, el Ayuntamiento de Manzanillo es la única institución de todo el estado en que se ocupa de que sus elementos de seguridad tengan una mejor preparación, pues con estos estudios, el objetivo es fortalecer, renovar y profesionalizar el cuerpo policial manzanillense, así como optimizar los medios disponibles para contar con una policía capaz, honesta y confiable que permita la recuperación del orden y la paz pública.

Las y los 31 cadetes que cursaron esta preparación de conocimientos, metodología y técnicas, lo hicieron posible en 2 mil 880 horas, de manera presencial y a distancia de forma digital con la institución educativa morelense, tales disciplinas los llevó a mejorar el aprovechamiento en su proceso de formación.

La presidenta, luego de tomarles la protesta, felicitó a las y los agentes de la dirección general de Seguridad Pública y sostuvo que el gobierno que encabeza tiene la visión de que la seguridad tenga una condición ciudadana, “la gente cree en nosotros, en ustedes y cree que podemos cambiar las cosas y así lo vamos a hacer pera tener mejores condiciones de paz para Manzanillo”.

Visiblemente emocionada, Griselda Martínez aseguró que con esta primera generación se cumple la primera parte del sueño, que es recobrar la paz para todo Manzanillo, «siéntanse orgullosos y orgullosas de ser las y los primeros; son la pieza fundamental. Y agradezco al director de Seguridad Pública, al capitán Fernando Winfield y a la Secretaría de Marina, al capitán Rubén Alfonso Vargas Suárez por todo su apoyo».

Agregó, «ustedes representan en el estado la esperanza de una nueva policía, ni más ni menos, formada en valores al servicio de la gente no del crimen organizado, eso se tiene que acabar, todos debemos luchar desde dentro de nuestras corporaciones. Ustedes son lo más bueno y noble, tenemos toda la confianza depositada en ustedes».

Dijo que esta primera generación de profesionales en Seguridad Pública seguirá siendo formada, «ahora tienen lo teórico ahora se van a la práctica a la calle, pero sí podemos y lo creo profundamente sí no fuera así, me hubiera ido después del atentado en mi contra, y tan lo creo porque hoy Manzanillo es ejemplo no solo a nivel estatal sino a nivel nacional».

En ese sentido, la alcaldesa destacó que en Manzanillo hay una reducción en más del 50 por ciento en los índices de violencia y homicidios, «y eso no se logra más que con el compromiso de las autoridades y con policías al servicio de la sociedad, no al servicio de grupos delictivos. Porque ser policías no es cobrar un sueldo y portar un arma, sino es estar al servicio de la sociedad».

En el uso de la voz la directora del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán, Maribel Julisa Suárez Bucio, destacó que la de Manzanillo, es la cuarta generación de la Institución que encabeza, pero la primera en recibir una mayor enseñanza, «han sido para las 3 primeras generaciones 972 horas, pero esta nueva generación manzanillense ha hecho 2 mil 880 horas, más del doble del común que se aplican en todo el país. Que estos 3 meses con la instrucción en campo podrán poner en práctica todas las tutorías que se les dio».

En este evento protocolario también participaron; el comandante de la Décima Región Naval, el Almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, el secretario de Seguridad Pública Estatal, capitán Héctor Alfredo Castillo, el director general de Seguridad Pública y Policía Vial de Manzanillo, Capitán Fernando Winfield y la secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo Martha Zepeda del Toro, quienes fueron parte de la entrega de reconocimientos de las y los cadetes graduados.