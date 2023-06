LX Legislatura reconoce a quienes, como profesionales de la psicología, procuran la salud mental

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Al entregar las y los diputados de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estada, la primera edición del Premio Estatal de Psicología 2023 en sus diversas categorías, el Presidente de la Mesa Directiva, diputado David Grajales, reconoció la labor, entrega y relevancia de los profesionales que procuran la salud mental de la sociedad, pues “entender el comportamiento de los seres humanos en las distintas circunstancias de la vida es un reto”.

Grajales Pérez felicitó a las y los galardonados con motivo del Premio Estatal de Psicología, expresando que, como diputadas y diputados, deberán trabajar en beneficio de la salud mental de la gente, por ello, se llevan la tarea y compromiso de “promover acciones enfocadas a la búsqueda de mejores condiciones de quienes ejercen esta labor importante, así como al impulso de la salud mental”.

En esta Sesión Solemne, se entregó el Premio Estatal de Psicología 2023, en la categoría de “Enseñanza de la Psicología”, a la C. Claudia Verónica Márquez González, por su trayectoria académica, de docencia y sus actividades académicas relacionadas, además de, otras actividades no académicas pero que forman parte de la trayectoria profesional; se entregó el Premio Estatal de Psicología 2023, en la categoría “Investigación en Psicología”, al C. Francisco Antar Martínez Guzmán, por los proyectos y productos de su investigación, resultados y actividades relacionadas, además de otras actividades no de investigación, pero que forman parte de la trayectoria profesional.

También se entregó el Premio Estatal de Psicología 2023, en la categoría “Ejercicio Profesional de la Psicología”, al C. Orlando Javier Trejo García, por sus actividades profesionales en el libre ejercicio de su profesión, trabajo en empresas y organizaciones, así como sus actividades en el desarrollo en su trayectoria profesional; se otorgó el Premio Estatal de Psicología 2023, en la categoría “Servicios a la Comunidad”, al C. Roberto Montes Delgado, por sus actividades en la participación y el trabajo desarrollado en comunidades rurales, zonas marginadas, grupos vulnerados, así como por el impacto y trascendencia de su trabajo, y por incluir otras actividades que forman parte de su trayectoria profesional.

En su mensaje, la diputada Myriam Gudiño Espíndola, Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, celebró la primera edición de esta entrega, en conmemoración con el “Día del Psicólogo y la Psicóloga”, el cual se conmemora el 20 de mayo de cada año en México, ya que esta fecha permite visibilizar el trabajado diario de las y los psicólogos, “su papel en la prevención y tratamiento de los trastornos mentales, así como concientizar a la sociedad sobre la importancia de solicitar ayuda psicológica cuando sea necesario para cuidar la salud mental”.

Además, felicitó a las y los participantes que respondieron a la convocatoria de este premio, y argumentó que muchos de los que se encuentran presentes, promovieron para que el premio estatal de psicología fuera una realidad, agradeciendo a su compañera, diputada Isamar Ramírez, por ser el conducto para presentar la iniciativa que el día de hoy dio lugar a esta entrega.

A continuación, en su mensaje, la diputada Andrea Naranjo Alcaraz, Presidenta de la Comisión de Salud y Deporte del Poder Legislativo, expresó que en los últimos años ha habido un aumento en el reconocimiento de las y los profesionales que se dedican a promover y trabajar a favor de la salud mental. Mencionó que, en la actualidad, el 4 por ciento de la población padece depresión, siendo las mujeres, jóvenes y ancianos los más propensos, lo que origina, entre otras cosas, incapacidad para trabajar o lidiar con la vida diaria. Ante ello, enlistó una serie de reformas e iniciativas propuestas e impulsadas por las diferentes bancadas del Poder Legislativo, a favor de dar mayor importancia a la Salud Mental.

Finalmente, felicitó a las y los galardonados con motivo de este Premio Estatal de Psicología y agradeció todo el esfuerzo que llevan a cabo día con día.

La Secretaria General de Gobierno, Guadalupe Solís, en representación de la gobernadora Indira Vizcaíno, expresó su reconocimiento a las y los galardonados, por su labor y entrega en esta rama de la Salud, exhortándoles a que continúen generando resultados de gran alcance social.

Para finalizar, reiteró que el Gobierno del Estado tiene un interés genuino de que la Salud Mental tenga la importancia debida en la sociedad, agregando que “este proyecto transformador seguirá contribuyendo a la construcción de las condiciones idóneas para que la psicología sea valorada en su justa dimensión en los distintos ámbitos sociales”.