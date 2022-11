Los deseos de Toni Kroos

CN COLIMANOTICIAS

Madrid.- El mediocampista alemán Toni Kroos, aseguró este martes que tiene la intención de retirase en el Real Madrid, pero sin una fecha en mente, a la espera de si decide renovar al término de su contrato en junio.

«Yo estoy muy bien, me siento muy bien, estoy supercontento y del resto (renovación) estoy tranquilo. Lo que no ha cambiado es que no pienso ir a ningún lado, me voy a retirar aquí, lo que no sé es cuándo», dijo Kroos en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions del miércoles contra el Celtic.

El alemán, llegado al Real Madrid en julio de 2014, finaliza contrato en junio de 2023 sin que todavía haya decidido si va a renovar con el equipo blanco.

«Tanto el club como yo estamos muy tranquilos. Vamos a hablar en enero, febrero o marzo», explicó Kroos, ganador, entre otros títulos, de cuatro Champions con el club merengue.

El centrocampista teutón negó que hable del asunto con su compañero Luka Modric, que se encuentra en una situación similar, también con final de contrato en junio de 2023.

Con información de Adrenalina