López Obrador y su III Informe

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terriquez.

En realidad durante estos tres años de la presente administración federal nos hemos perdido en que número de Informe Presidencial vamos, el presidente y los medios dicen que en el tercero para un servidor con todas las excusas, pretextos y afirmaciones que da en las mañaneras pensamos que ya rebasó los mil informes, pero volvamos a lo oficial, al Tercer Informe de gobierno quedaron en claro varias cosas: adiós a las promesas de no endeudamiento, seguirán los recortes, todo ello impactará principalmente a la clase media y sectores vulnerables de la población.

Nadie duda de lo que señala y afirma el Presidente de México que la derecha y ultraderecha pretende recobrar sus privilegios, así mismos que en el prian le llegaron duro a la hacienda pública y que los empresarios hacían sus agosto cada año sin pagar lo respectivo de impuesto. Lo triste es que solamente solo sean declaraciones y a tres años de gobierno no haya ningún detenido, la única que hay más allá de sí o no lo es culpable, para el pueblo de México es una persona prisionera política por lo daños que hiciera en su momento con su traición al ahora Ejecutivo Federal: Andrés Manuel López Obrador.

Ayer diversas encuesta se dieron a conocer en el marco de la celebración de sus primeros III años de gobierno, ninguna sorprende a los verdaderos críticos de opinión, quienes están a favor del sistema las aplauden, quienes están en contra las criticaron severamente, pero hay que destacar dos puntos centrales de estas, la primera el incremento de valoración del liderazgo que tiene López Obrador y que la gente le reconoce un nivel alto de honestidad; lo segundo, la valoración positiva del manejo de la economía pese a la complicada situación que vive su administración ante la pandemia.

López Obrador durante la tarde de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México centró su discurso en sus 100 compromisos, los que se han cumplido y los que restan, entre ellos destacó la descentralización geográfica del gobierno federal y el esclarecimiento del caso Ayotzinapa; pero reiteró el avance en obras de infraestructura, el grado de progresos de estas, así la situación de la seguridad, economía y bienestar, lo cierto, en cada uno de estos puntos fue aplaudido por la concurrencia, así mismo vitoreado en las redes sociales, por lo que podemos afirmar sin temor que hay un sector fuerte del pueblo que esta cada más dispuesto a tolerar un gobierno autoritario a cambio de mayor eficacia.

Ante los presentes, el Ejecutivo Federal, defendió su política militarista, afirmando que las acusaciones de militarización de México eran malintencionadas, pero este discurso la sociedad en general preocupa, porque ve la realidad ya que hay una ocupación de espacios civiles con militares, por citar los recientes nombramientos en el Issste, Birmex, además de recibir recursos este sector militar a través de contratos públicos o bien, la militarización de unos de los emporios turísticos más importantes en el país: La Rivera Maya. Irónico López Obrador cuando en su discurso cita que el Ejército es pueblo uniformado con lo que pretende justificar que por instrucciones presidenciales éstos elementos ocupen posiciones civiles.

En su Informe López Obrador destacó el crecimiento del sector agropecuario, pero nunca precisó que este ámbito solo constituye el 4 por ciento de nuestra economía y que a últimas fechas se esta contrayendo. Reitera en su discurso presidencial sobre las remesas y los programas sociales como base de su política para la contención de la crisis, más olvida que las primeras son producto de la reactivación económica de los Estados Unidos; de sus programas de liquidez y estímulos fiscales del país, pero sobre todo de la solidaridad inconmensurable de los paisanos del exterior y no de su política.

Dos temas manejados por el Presidente de México que merecen ser analizados con Lupa, son los que tienen que ver con las finanzas públicas sanas y pobreza, nadie duda de la palabra del Ejecutivo Federal de que su administración aumentó la recaudación durante la pandemia, pero le faltó citar que no en la medida que se necesita para tener finanzas públicas sanas, sobre todas cuando hay presiones de gasto para apoyar algunos programas.

Debemos ser conscientes hoy más que nunca que somos una sociedad que está envejeciendo y el gobierno ha ido bajando la edad de recepción del programa de apoyo a Adulto Mayores, lo cual está aumentado el costo, pero no la recaudación, agregando que hay un menor crecimiento económico para el próximo año, por lo tanto, habrá una mayor necesidad de endeudamiento puesto que ya casi no existen reservas.

Cuando López Obrador asumió la Presidencia de México afirmó lo siguiente: Se acabará la guerra, precisó que construirían la paz y la hermandad, lo primero no se ha logrado, lo segundo, chequen las redes sociales el sin número de desaparecidos, fallecidos por la delincuencia organizada. Lo segundo, ¿Habrá un auténtico de estado de derecho? Segurós que nadie a violados la ley en la 4t. Tercero. La Fiscalía General de la República contará con autonomía. Cuarto. En México habrá honestidad, crecimiento económica y confianza, en este mes todo subió, la economía va para abajo.

Quinto, Se hará realidad el derecho a la salud, el mismo presidente en este mes ha reiterado su preocupación, incluso reconoció la falta de medicamentos. Sexto, el impulso al desarrollo de fuentes de energía alternativas ¿La nueva Ley de la CFE contradice todo lo anterior?. Séptimo, Las compras del gobierno se harán de manera transparente ¿Se hacen lector, qué opinas?. Octavo, Se va a respirar la libertad de expresión ¿Será?.

Noveno se promoverá la investigación científica y tecnológica ¿El cierre de becas de Conacyt y del CIDE?. Décimo, En tres años de mi gobierno la saturación del aeropuerto estará superado ¿Fue posible, lector? Podríamos continuar pero nos quedamos con el discurso de ayer en Guadalajara del hombre que más hecho por México en las últimas décadas, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solorzanos, no hay crecimiento, sigue la inseguridad, el empleo no se ha recuperado, con palabras más o menos detallo que no hay resultados satisfactorios así describió el panorama político hoy en México.

Para despedirme. Duro mensaje político a través de las redes sociales lanzó ayer la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez al citar: En política lo que cuenta son los resultados. No los dichos, no las fotos con poses, ni los pagados. Tomado de la red social E1 Debate Colima, nos unimos a su cuestionamiento de este medio ¿A qué quién de los morenista en la entidad va dirigido? Nos vemos en otra entrega.