Lo que ya se sabe del Nintendo Switch 2

México.- Hasta donde se sabe, el Nintendo Switch 2 podría salir en la segunda mitad del 2024, según los rumores. A continuación, te presentamos las características y precio de lo que se sabe del Nintendo Switch 2.

Entre los primeros rumores que salieron hace unos meses, se dijo que el Nintendo Switch 2, saldría hasta la segunda mitad del 2024.

Los reportes coinciden que la próxima consola de Nintendo será híbrida, es decir, conservará el modo portátil, y también, para jugar en la televisión.

También, se dijo que el Nintendo Switch 2 tendrá una pantalla LCD, y no OLED, para ahorrar costos y que el precio de la consola siga siendo bajo.

Sobre la potencia del Switch 2, el CEO de Activision, durante el juicio por la compra de Microsoft a Activision Blizzard, dijo que la próxima consola de Nintendo debería tener la potencia similar a la de una consola de octava generación (PlayStation 4 o Xbox One), para correr juegos más exigentes como Call of Duty.

Recordemos que Microsoft y Nintendo cerraron un trato por 10 años para que en las próximas consolas de Nintendo, estén presentes algunas franquicias como Call of Duty.

En los últimos días, algunas declaraciones han afirmado que la Switch 2 debería ser capaz de adaptar un juego como Final Fantasy VII Remake, para que corra sin problemas. Que, en este caso, sería el equivalente a un PlayStation 5.

Por lo que se sabe, Nintendo seguirá apostando por los juegos en formato físico, por loque los juegos se seguirán vendiendo en tarjeta, por supuesto, por descarga en su tienda digital.

No se sabe bien si será o no retrocompatible, sin embargo, altos ejecutivos han sido muy claros en que no se debe dejar atrás a la base de usuarios que tiene la actual Nintendo Switch.

Algunos rumores apuntan que los juegos de la actual Nintendo Switch sí serán compatibles con la nueva consola de Nintendo, sólo que tendrán una actualización para optimizarlos y hasta mejorar cómo se ven.

En la historia de Nintendo, el GameBoy Advance fue retrocompatible con los cartuchos de Gameboy y GameBoy Color. Lo mismo con el Nintendo DS, que fue retrocompatible con el GameBoy Advance. Igual ocurrió con el 3DS que fue compatible con el Nintendo DS.

El posible precio que se ha manejado para la Nintendo Switch 2 es de 399 dólares (6,783 pesos mexicanos, aproximadamente).

Con información de Dinero en Imagen