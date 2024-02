Llegarán a instalarse 5 mil medidores de agua en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Jesús Rojas Fermín, director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, informó que ya están en proceso de instalación de otros mil 600 medidores de agua para la zona norte del del municipio Tecomán, por lo que con este número ya se llegarían a un promedio de de 5 mil medidores instalados.

Rojas Fermín comentó que durante su gestión, del 2021 a la fecha, se habrían instalado 5 mil medidores de agua, “lo ideal, lo recomendable lo estandarizado para cualquier organismo Operador, de cualquier país, es que todo el servicio sea medido volvemos a decir lo que no se mide, no se puede evaluar, no se puede de alguna manera decir si estamos bien o estamos mal”.

Pese al optimismo de seguir instalando más medidores de agua, Jesús Rojas admite que solo se ha llegado al 10 por ciento del total de usuarios, “tendríamos instalados entre 4 mil 500 y 5 mil medidores de un padrón de 44 mil usuarios que viene siendo el 10 por ciento cuando mucho estamos llegando, pero a final de cuentas lo recibimos en cero, es lo que hay que destacar que es un trabajo que tendrán que seguir haciendo las administraciones porque sí nos ayuda demasiado sobre todo para la cuestión del cuidado del agua”, puntualizó.