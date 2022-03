Las funciones del juez electoral

Por: Ángel Durán.

El día 7 de marzo de cada año, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia AMMIJ, conmemora el día nacional de la juzgadora y el juzgador en México; un evento muy importante para quienes, de alguna u otra forma, laboran en un tribunal judicial o jurisdiccional, como administrativamente se les conoce.

El juzgador o la juzgadora; tiene diferentes connotaciones y especialidades; podremos encontrar jueces; civiles, penales, administrativos, laborales, de amparo, electorales; entre otras materias especializadas; pero todos ellos y ellas, llevan una función importante y trascendente para la convivencia pacífica de los pueblos.

Específicamente el juzgador o juzgadora electoral, son personas altamente especializadas, en conocer y resolver los litigios de derechos político electorales, que se tienen que proteger por parte del Estado mexicano, entre ellos; el derecho de votar y ser votado, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de ocupar un cargo público, el derecho a la libertad de expresión en sus dos modalidades oral y escrita; y todo ello, quien ocupa esta función, tiene a cargo resolver y hacer respetar estos derechos a la ciudadanía.

Éste día en especial, en todos los rincones del país, se llevaron a cabo eventos conmemorando esta fecha tan significativa para la justicia mexicana; sin embargo, no todo es alentador, porque hoy día, el sistema judicial, no está siendo bien evaluado en los niveles de confianza con la sociedad; y es que no ha habido, empatía entre el sistema de juzgadores y la sociedad; sobre todo, tomando en cuenta, los altos índices de impunidad y corrupción, que si bien es cierto, gran parte de esto, no es responsabilidad de los juzgadores, éstos tampoco han logrado coadyuvar en una medida importante para el combate a estos dos flagelos que mucho han dañado a los pueblos mexicanos.

Sin embargo, un México sin jueces, sería una nación bárbara, una nación en donde no se aplicaría la ley y la venganza persona a persona, se agudizarían; por eso vale la pena resaltar, que la función de los y las juzgadoras, es fundamental para la consolidación de un nivel de justicia adecuado y que siempre esté dirigido para que la sociedad lo acepte y le tenga confianza.

Para lograrlo, es importante cumplir con los retos del y la juzgadora, en estos tiempos; pues, el principal desafío del juzgador, es tener un amplio conocimiento de la justicia nacional e internacional, altamente profesional, que solamente pueda desempeñar esta función, personas que tengan méritos y capacidades y que sean, quienes tengan y den los mejores resultados; el juzgador, no puede ser improvisado, ni tampoco puede ser designado para que aprenda en la práctica; ¡no! las reglas estandarizadas para escoger a buenos juzgadores y juzgadoras, se compone de prácticas transparentes, y exámenes de oposición a fin de lograr que solamente los que tienen los mejores perfiles, sean juzgadores.

Por eso, este 7 de marzo de 2022, una vez más, la AMIJ, conmemora el día del juzgador y juzgadora, como reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que llevan a cabo esta función con una alta responsabilidad y también nos lleva a la reflexión, para exigir y en su momento, si te toca designar a juzgadores o juzgadoras, tenemos que cumplir con los estándares más altos de llevar acabo, procesos pulcros para detectar los mejores hombres y mujeres que lleven a cabo esta función.

