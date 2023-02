Las cenas románticas ya quedaron en el pasado, ahora son los moteles: Taxista

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- A sus 43 años como taxista en Tecomán, Raymundo Torres García “el Diablo”, admite que las modas han cambiado para festejar el Día del Amor y la Amistad; y aunque algunas parejas optan por festejar con una comida o una cena romántica, la mayoría festejan en un motel.

Torres García labora como taxista desde 1980, fue jugador profesional y reconoce que este día hay mucho trabajo, “son fechas especiales porque siempre hay mucho movimiento, hay regalos y todo, pero últimamente la juventud va por echarse unos tequilitas, unas copas y los que más chamba tienen son los hoteles de paso”.

Comenta que ha cambiado mucho el sistema de vida de la juventud porque ya lejos de irse a una cenita o algo, “mejor pistean mucho y toman mucho alcohol, y después llega el momento en que se llenan los moteles; es el regalo que piden ahora los novios con las novias aunque también se da en personas mayores, se dan su regalo y también se van a estar a solas en los moteles de paso, piden taxi pero uno es muy discreto, pero se da uno cuenta de personas mayores que se van ahí”.

Raymundo Torres recuerda algunas anécdotas: “uno como taxista antes hacía muchos mandados, te pedían que llevaras un ramo de flores y a mí lo que me pasó para el Agua de la Virgen en Ixtlahuacán fue cuando una persona mandó unas flores de aquí de Tecomán para allá y salió el señor enojado, me las abarrajó y me dijo que para quién eran, mientras tiraba de balazos; me tuve que venir, nunca supe para quién eran”.