Lanzan convocatoria de la AFEC

*Fernando Saldivar, Presidente de la AFEC junto con directivos *“Le cumplimos al profesor Contreras” *Pide unión a los aspirantes y presidentes de ligas, señala se viene mucho trabajo

Colima.- Este miércoles 4 de enero, el Presidente Fernando Saldivar, Presidente de la comisión reorganizadora de la Asociación de fútbol del estado de Colima, lanzó la convocatoria para la elección de la nueva mesa directiva que regirá el balompié en Colima.

Saldivar, conocido en el ambiente del futbol como “Batata” ocupa el lugar de José Luis Contreras Alvarez (+) a su muerte en la comisión reorganizadora, y es apoyado por José Angel Cabuto, como vicepresidente, Elías como Secretario y Rigoberto Maldonado, como tesorero, los cuales, han hechado andar la carreta al regreso de la pandemia por COVID 19, después de los dos años de suspensión.



Es así que para viernes 3 de febrero del año en curso (2023) en las instalaciones de la Asociación Estatal de Fútbol de Colima, en la calle Adolfo López Mateos 170 de la colonia Infonavit La Estancia, a las 18:30 horas, se estará desarrollando la elección en la sesión general ordinaria, con personal del sector amateur a la Federación Mexicana de Fútbol.



Se escuchará la presentación de las planillas, el informe de actividades, lo patrimonial y financiero de la directiva saliente y después la elección del consejo directivo 2022-2026, después de ello la toma de protesta y la clausura de la asamblea.



Es de mencionar que la convocatoria señala que solo tendrán derecho a voz y voto un delegado por liga conforme solo los presidentes, vicepresidentes o secretarios de la liga, y deberán acreditar su personalidad al estar debidamente registrados en el listado de ligas que fue validado y autorizado por la federación mexicana de futbol emitido solo para la celebración de esta asamblea y esta acreditación puede ser hasta una hora antes de la asamblea.



Los elegibles, deberán ser propuestos por cualquiera de las ligas registradas y de acuerdo con el proceso que deberá ser por planillas y presentar en su propuesta con un Presidente, un vicepresidente, Secretario, tesorero, comisario, tres vocales como mínimo; y la fecha limite para el registro de los planillas será el 20 de enero del año que corre a las 20:00 horas en las oficinas de la AFEC.



Serán los representantes de las ligas de la temporada 2019-2020 los que tendrán participación en esta asamblea general ordinaria de elección, por así señalarlo la Federación Mexicana de Futbol del sector amateur por medio de Susana Silva “En 2020-2021 no se contó con afiliación por lo que se tomó como referencia la temporada 2019-2020 para su convocatoria”.



Las ligas con afiliación de ese entonces son, Regional Instruccional Colima, Tercera Fuerza B, Veteranos B, Tercera Fuerza A, Segunda Fuerza A, Primera División Amateur, Primera Fuerza, Primera Especial, Veteranos A, Liga Intermedia, Tercera de Convivencia, Juvenil A, Juvenil C, Juvenil B, Juvenil Mayor, Liga Futbol Femenil Incode, Manuel Alvarez Goolima. Además de Manzanillo; Infantil Convivencia, Tercera Infantil, Juvenil A, Juvenil B, Cuarta Infantil y Juvenil C, lo que de manera extraoficial indican 23 votos.