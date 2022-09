La prioridad ahora, después del sismo, es habilitar los espacios académicos: Rector

*Este martes, el rector recorrió los edificios del campus Coquimatlán para verificar su estado tras el sismo y después tuvo una reunión con personal directivo de la Universidad.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este martes, a partir de las nueve de la mañana, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño y varios funcionarios recorrieron el campus Coquimatlán para conocer de manera directa los daños causados a la infraestructura por el sismo de este lunes 19.

Un poco más tarde, en la sala de juntas de rectoría, tuvo una reunión con el personal directivo de todos los campus, en la que se decidió que las y los trabajadores regresaran a sus actividades cotidianas este miércoles 21 y que los estudiantes lo hicieran hasta el jueves 22. La medida se tomó principalmente para contar con el apoyo de las y los universitarios en las labores de habilitación de los espacios que no sufrieron daños.

A esta reunión acudieron también Luis Enrique Zamorano Manríquez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeC (SUTUC) y Camilo Alejandro García Morales, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC).

En entrevista posterior, ofrecida a Universo 94.9, el rector informó que se habían conformado grupos de expertos de la propia Universidad para ir revisando todos los espacios de la casa de estudios, iniciando por los académicos; “ellos y ellas decidirán si un espacio es apto para ser utilizado (esperemos que sean los menos); si no, vendrán después procesos de intervención y esperar algunas algún tiempo para volver a utilizar ese espacio”.

“Tenemos la enorme fortuna -destacó- de tener a los especialistas en casa, opinando, haciendo los diagnósticos y las evaluaciones”.

En estos momentos, dijo, “la gran prioridad en el corto plazo es que estén habilitados los espacios que utilizan nuestros estudiantes y trabajadores; después iremos a otro tipo de espacios, hasta que acabemos con una revisión integral en la institución”.

La Universidad, aseguró, “tiene infinidad de compromisos, de expresiones: eventos, seminarios, congresos, pero hoy ninguna de estas actividades está por encima de la seguridad de las y los universitarios. En eso vamos a ser muy responsables, y seguramente en unas semanas la Universidad estará al cien por ciento de sus capacidades y funciones”.

En este tema, comentó que tanto la alberca olímpica como el teatro universitario están en un proceso de revisión, “ya que hay daños, aunque nada parece estructural”, por esta razón, dijo, “se suspenderá o pospondrá cualquier actividad que se haya programado en estos espacios hasta que se tenga el dictamen de los especialistas; no hay un plazo específico, pero lo queremos hacer lo más pronto que se pueda”.

En el caso de la Estancia Infantil, informó que ésta ofrecerá sus servicios a partir del próximo jueves, ya que cuenta con un dictamen en el que se asienta que no tiene daños de ninguna naturaleza.

Por último, como mensaje a la comunidad universitaria, insistió en lo necesario que es tener tranquilidad; “entiendo que es complejo apelar a ella, pero es necesario, porque si no tenemos tranquilidad, no podremos actuar de la mejor manera. Hay que ser optimistas. Afortunadamente estamos bien, eso es lo más importante, lo material no es que no lo sea, pero son cosas que podemos recuperar después. Si estamos bien podemos atender y resolver cualquier situación que se nos presente”.