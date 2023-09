La piloto Jessica Hawkins, prueba un F1 actual

CN COLIMANOTICIAS

México.- Jessica Hawkins es histórica en la F1, debido a que se convirtió en la primera mujer en probar un auto de la máxima categoría con especificaciones 2021.

A bordo del AMR21 de Aston Martin, Jessica Hawkins condujo el auto en Budapest la semana pasada, lo que significó su primer test de F1 con el equipo.

La piloto de 28 años compartió tareas de conducción con Felipe Drugovich, reserva del equipo de Aston Martin.

La campeona británica de karting y que también estuvo en el podio de la W Series dio 26 vueltas al circuito en una serie de carreras.

Aston Martin señaló que la prueba era el último paso en el trabajo de Jessica Hawkins con el equipo. La apoyará en su entrada en la serie exclusivamente femenil de la Academia de F1 en 2024.

“Quiero dar las gracias a Aston Martin por confiar en mí, por creer en mí y por darme esta oportunidad. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar hasta aquí. Cuando escuché por primera vez que podía ser una posibilidad, apenas podía creerlo. He tenido que mantenerlo en secreto durante meses, ¡Lo cual ha sido bastante duro! Ha merecido la pena y me ha aportado una experiencia muy valiosa. No hay nada comparable a la aceleración y la frenada de un F1 y, después de ver los datos, estoy muy orgullosa de mi rendimiento”, indicó Jessica Hawkins.

La piloto indicó que quiere inspirar a otras mujeres y hacerles saber que deben seguir su sueño, sin importar cuál sea.

Robert Sattler, director del Evolution Programme, dijo que Jessica destacó en su primera prueba de F1.

“Jessica fue ganando velocidad progresivamente en una pista complicada mientras manejaba perfectamente la complejidad del auto AMR21. Sus comentarios fueron precisos y correlacionados con nuestros datos”, indicó.

“Después de tres carreras, la pista se había secado y ya estaba igualando las velocidades de vuelta de referencia. En general, Jessica ejecutó un excelente programa de pruebas con una actitud muy profesional y esperamos verla pronto nuevamente en el auto”, agregó.

La anterior mujer que se condujo un auto de F1 fue la colombiana Tatiana Calderón, que lo realizó a bordo de un Sauber en México en 2018.

