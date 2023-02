Inició el laboratorio Danza, Humanidad y Background

*Bajo la guía de Univerdanza, compañía de danza contemporánea de la UdeC, y la psicóloga Leidys Rosa Rodríguez, en el Foro Universitario “Pablo Silva”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con una nutrida participación de estudiantes, inició esta semana el laboratorio “Danza, Humanidad y Background” con el tema “¿Cómo me veo a mí [email protected]?”, bajo la guía de Univerdanza, compañía de danza contemporánea de la Universidad de Colima, y la psicóloga Leidys Rosa Rodríguez, en el Foro Universitario “Pablo Silva García”.

Estudiantes de bachilleratos y facultades de la Universidad de Colima, se integraron al laboratorio, que comenzó con ejercicios de calentamiento y expresión corporal conducidos por la maestra Adriana León, directora de Univerdanza.

Más adelante, tomaron asiento en el escenario del foro para escuchar “El mundo”, una lectura del “Libro de los abrazos”, de Eduardo Galeano, en la voz de Leidys Rodríguez: “Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende”.

Después realizaron una actividad para presentarse con el nombre de algún color, paisaje o cosas de su preferencia. Entre las respuestas hubo océanos, volcanes, azules, blancos, brazos de mamá. Luego hicieron una actividad para expresar con un movimiento el nombre elegido; después de practicarlo, se unieron para trabajar en equipo y repetir los ejercicios del resto.

También les cuestionaron sobre ¿Cómo se ven?, si grandes o pequeños, de frente o abajo. Esto les permitió explorar la reflexión entre los participantes.

En menos de tres horas, formaron una pieza coreográfica que tuvieron que ensayar con sus equipos, así como la entrada y salida del escenario. A minutos de presentar los resultados, se tomaron de la mano estudiantes e instructores para reflexionar y animarse.

Para un segundo momento, el público tomó asiento en las butacas mientras el elenco preparaba los últimos detalles del cierre sorpresa.

Al preguntarles qué les había parecido este laboratorio, dijeron: “Cuando llegué al escenario me sentía muy nerviosa, pero gracias a la maestra tuve seguridad y confianza; pensé: ‘al cabo nadie me conoce’ y por eso me voy más liberada, satisfecha y agradecida”.

“Gracias a quienes nos invitaron; en lo personal me gustan mucho los laboratorios por la libertad que te hacen sentir y soy fiel creyente que bailando somos otros. Se me hace muy bonito que estemos con personas nuevas, dándonos confianza y conectando por este medio, la danza. Estoy muy agradecida por mostrarnos una faceta de nosotros, me siento feliz”.

La siguiente sesión para vivir esta experiencia como artista será con la temática: “La energía generosa del amor”, el próximo martes 21 de febrero a las 17:00 horas. Como público, sólo necesitas descargar tu boleto en SICEUC para apartar un lugar y disfrutar las propuestas, esto a partir de las 19:00 horas en el Foro Universitario “Pablo Silva García”. Entrada libre.