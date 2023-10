Inicia en Tecomán la colecta anual ‘Octubre Rosa’ de la Asociación Contra el Cáncer Tecomense IAP

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Inició la campaña anual “Octubre Rosa” de la Asociación contra el Cáncer Tecomense, que este 2023 contempla un total de nueve eventos con el fin de recabar recursos suficientes para las campañas y servicios que ofrecen en los exámenes de prevención de esta enfermedad.

La presidenta de la Asociación, Alicia Reyna Magaña, informó que el primer boteo rosa dio inicio en el jardín principal de Tecomán, en donde agradeció el apoyo de quienes se han venido sumando y confió en que este sea un año donde haya más concientización, y que las mujeres tengan presente el mensaje de autocuidado.

Reyna Magaña informó que este 2023 ha sido un importante logro que la Asociación contra el Cáncer realizó más campañas en comunidades, “con señoras que no habíamos ido a visitar y que nunca en su vida se habían hecho un estudio así que estamos satisfechas por el trabajo que hemos hecho y que seguramente el próximo año lo vamos a duplicar”.

Más allá de iniciar una colecta, dijo que la parte importante para las voluntarias es que sepan que los servicios de exámenes de detección este mes son totalmente gratuitos y que no hay pretexto para decir que no pueden pagar o incluso que no pueden ir a Colima, “en nuestras instalaciones podemos hacer la mastografía sin trasladar a Colima, esa era una meta que cumplimos este año, un reto que el día de hoy está culminado”.

Agregó que este año, la asociación contra el cáncer realizará dos eventos nuevos, un torneo de voleibol con el que señaló, piensan llegar a más sectores de mujeres e impactar en mayor número, además de un evento de “Mariachi Rosa”. En todos, dijo, se va pedir que repliquen el mensaje para ir por más mujeres “pidiéndole a Dios que todas salgan negativas”, así como otros eventos que se darán a conocer en próximas fechas y se serán con la suma de algunos ciudadanos y autoridades municipales.

En el evento estuvieron presentes Enna del Carmen Gutiérrez Zapata, secretaria del ayuntamiento de Tecomán, los diputados locales Armando Reyna Magaña, Julio Cano y Andrea Naranjo, presidenta del Congreso en el Estado, así como la reconocida ginecóloga Guadalupe Núñez, quien desde hace años ha sido parte importante de este proyecto.