Indira Vizcaíno y la mala racha / Adán Augusto la visita que generó lecturas /

Por: Mayahuel Hurtado.

Si alguien trae el santo de espaldas es la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, quien lleva una muy mala racha, a nueve meses de que inició su mandato todos los días hay un tema nuevo que ella debe resolver y es derivado en parte de los casos, por las decisiones de colocar al frente de las dependencias a personas que no tienen el perfil adecuado para encabezar las acciones, o que no tienen lealtad al proyecto que ella encabeza, es decir, fueron aliados que se sumaron en la elección de grupos bien identificados con el PRI u otros partidos y que actualmente laboran en las distintas dependencias, que en algunos casos hay que decirlo son leales a ex gobernadores y son quienes le están haciendo infiernitos, para muestra un botón, los eventos públicos durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Manzanillo fueron más que evidentes.

Un estado incendiado por la inseguridad y con unas finanzas públicas que aún son el talón de Aquiles por la herencia maldita del gobierno Peraltista, con una falta de generación de las condiciones para el crecimiento económico, en donde la violencia a manos del crimen organizado se ha incrementado y por si faltaba algo, se han filtrado datos duros que golpean el rostro de su gobierno tales como los aumentos salariales a funcionarios de su gabinete, y los rubros de pagos a medios de comunicación, así como las denominadas Fake News “noticias falsas” que finalmente se aclaran pero ya fueron leídas y el pésimo manejo de sus redes sociales donde no hay penetración social, ni sus funcionarios están haciendo equipo para difundir y compartir en redes sociales las buenas noticias del gobierno, como lo son ColiBecas y Operación Salud Colima , deben ser ya indicadores para que se haga una reingeniería al interior de su gobierno.

De todo esto se dio cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador y se llevó las diferentes versiones, por supuesto que hay grupos que ejercen presión, pero la realidad es que se ha subestimado a «los mismos de siempre», a los dirigentes que bajo una lucha por derechos laborales como lo es un incremento salarial, demostró una realidad, de los empleados sindicalizados del Gobierno del Estado, solo 233 son afines al proyecto del candidato Sergio Fuentes que se decía era el que tenía cercanía a la gobernadora y 2 mil 740 votos para Martín Flores Castañeda, «el líder charro» cómo fue señalado por AMLO, que tuvo la sagacidad de salir al paso del presidente, porque alguien le informó la logística del evento y pudo entregarle un documento el cual contenía las peticiones y posicionamiento de sus representados y que se confirmó con la votación y por consiguiente, su reelección como dirigente de los burócratas.

Además están las inconformidades e impugnaciones del proceso interno de la elección para Consejeros de Morena, en donde se anunció que se pospuso el evento programado para renovar el Comité Directivo Estatal y su Consejo Político, por una simple y sencilla razón, los 20 nombres que aparecen en el listado de los distritos I y II deben ser validados por la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y hasta el momento no hay un documento para proceder a ratificarlos.

Eso sin considerar el tema del Isenco donde señalan egresados de una carrera que supuestamente no pueden titularse debido a que la carrera que cursaron no cuenta con el REVOE y esto se dio desde el sexenio de Ignacio Peralta Sánchez, dónde estaba como Secretario de Educación Jaime Flores Merlo, ¿Cómo pudo dejar pasar algo tan importante el exsecretario? ¿Dónde quedó su experiencia de la que tanto se alardeó? Definitivamente aparte de reprobable su actuar como funcionario de primer nivel, debe ser llamado a rendir cuentas y ser sancionado de ser responsable en los términos que establece la ley, puesto que aún se está a tiempo de proceder de acuerdo con la ley de servidores públicos vigente.

En poder de La Panga tenemos mucha información de éste y muchos temas que poco a poco se van a ir tratando, al parecer todo lo que se hizo mal durante su encargo sigue saliendo todos los días. Incluso el periodista Julio González publicó una presunta venta de plazas en la Secretaría de Educación durante el periodo Peraltista y donde hay señalados funcionarios y gestores, uno en especial que se presumía asesor personal del gobernador, que no operaba solo; de estos asuntos decirle amable lector, lectora, ya están en curso varias denuncias que aún no se han resuelto y es por ese motivo que se omiten datos más precisos.

Todo lo anterior descrito en tan poco tempo, es sin duda una muy mala racha para un gobierno que inicia.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ Secretario de Gobernación a nivel federal estuvo dando cumplimiento a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, atendiendo en el municipio de Manzanillo y de la capital a las organizaciones sociales, en pocas palabras Adán Augusto se llevó el pulso que hay en Colima y es el que ya tiene el presidente. La respuesta fue inmediata, 300 efectivos de las fuerzas armadas vienen a fortalecer la seguridad en el estado de Colima, solución inmediata al problema del desalojo de Campos en donde el funcionario federal reconoció las atinadas acciones de la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez y escuchó las posturas de diferentes sindicatos y líderes sociales, además como buen Obradorista, saludó y platicó con sus compañeros de lucha.

Decía mi abuela «Hechos son amores» el gran problema de muchos políticos del pasado y los actuales, es que no han mutado del discurso a la acción. Griselda Martínez hizo mucho y habló poco. El derecho a una vivienda digna va más allá de un programa, es la materialización del discurso político en el beneficio real de una familia necesitada, es utilizar la ley y los recursos necesarios de toda índole para hacerlo posible.

Enhorabuena para las familias que tendrán un techo propio. Un acierto más del gobierno municipal y del Gobierno de México.

Por lo pronto el Secretario de Gobernación ya saludó a compañeros de lucha e hizo nuevos amigos que serán aliados importantes para lo que viene, me refiero a la carrera por la precandidatura a la presidencia de la República bien sea el u otro candidato, los grupos empiezan a formarse a la voz de ya y todos quieren participar.

Veremos en unos meses quien es el abanderado o abanderada de la Cuarta Transformación.