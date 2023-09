Indira encabeza ceremonia dedicada a Protección Civil; adelanta que habrá fuerte inversión en este rubro

* Una población mejor informada, organizada y preparada siempre será menos vulnerable, resaltó la mandataria estatal.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La mañana de este lunes, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, encabezó la ceremonia cívica del mes de septiembre, organizada por la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) y dedicada a resaltar la importancia de este rubro; la mandataria destacó la necesidad de estar mejor preparadas y preparados para enfrentar los fenómenos naturales y adelantó que pronto anunciará inversiones importantes en esa materia.

Mencionó que el 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Protección Civil en México, efeméride que recuerda la importancia de estar siempre preparadas y preparados para enfrentar cualquier contingencia ocasionada por los fenómenos de la naturaleza.

Recordó que el estado de Colima es una tierra de contrastes, con una gran riqueza y belleza natural y un enorme potencial de oportunidades, pero, con su ubicación geográfica privilegiada, vienen también una serie de características que generan riesgos ocasionados por fenómenos naturales, como sismos, erupciones volcánicas y los efectos de fenómenos hidrometeorológicos como huracanes y ciclones tropicales en general.

Dijo que estas características de Colima obligan a vivir en permanente vigilancia y a contar con estrategias eficaces para la protección de todas las personas que habitan esta tierra, ante estos fenómenos que hay alta probabilidad de que ocurran y resaltó que una población mejor informada, mejor organizada y mejor preparada, siempre será menos vulnerable y estará en capacidad de hacerle frente a cualquier contingencia.

“La prevención es una tarea de todas y todos, y es fundamental que cada una y cada uno de nosotros asumamos el rol que nos corresponde en la construcción de una comunidad más segura. Por eso es muy grato decirles que pronto anunciaremos inversiones importantes en materia de protección civil, pues hemos estado en gestiones intensas para estar mejor preparadas y preparados ante los fenómenos que ocurren en nuestra tierra, específicamente los sismos”, agregó.

Refirió que en este tema no valen los cálculos políticos, sino la colaboración y esfuerzo motivados por la simple convicción de hacer lo correcto; “de que entendamos que más a allá de colores, somos vecinas y vecinos, somos familia, somos colimenses, mexicanas y mexicanos y si estos retos no los abordamos de la mejor manera, todas y todos perdemos (…); hoy les quiero decir que no tenemos que esperar la tragedia, podemos participar y anticiparnos ante cualquier reto y entender que siempre unidas y unidos encontraremos mejores respuestas a los retos que enfrentamos”, concluyó la mandataria Indira Vizcaíno.