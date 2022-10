Indira celebra fin de entrega de laptops gratuitas a miles de estudiantes en todo Colima; atenderán incidencias aisladas

*Gobernadora exalta a mujeres sobrevivientes de cáncer, da avances en la organización de la Feria de Todos los Santos 2022 y adelanta que en próximos días dará información definitiva de las personas afectadas por sismo

Colima.- Al encabezar este miércoles la conferencia de prensa Diálogos por la Transformación, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva destacó que este martes terminó la entrega del programa ColiBecas-Computadoras en los diez municipios del estado de Colima, al concluir la distribución de laptops gratuitas a miles de estudiantes de todas las secundarias públicas de la entidad.

“Todas las alumnas y alumnos de secundarias públicas del estado recibieron su laptop nueva, tenemos en los próximos días, que atender incidencias: los casos de estudiantes que, por alguna razón no fueron a los eventos, no llevaban sus documentos completos o no aparecían en listas de las y los beneficiarios, porque tal vez se inscribieron con retraso a la fecha del arranque del ciclo escolar y no aparecían en los listados de cada secundaria; en unos pocos días vamos a poder decir que la misión está cumplida”, explicó.

Agregó que el equipo de ColiBecas-Computadoras irá a los diez municipios, a un evento único en cada cabecera municipal, para atender a las y los jóvenes que no pudieron recibir su computadora; “para mí es importante dejar este mensaje, porque formalmente acabamos las entregas programadas, pero debe haber padres, madres de familia y jóvenes preocupados que escuchen que ya terminamos la entrega del programa y ellas/ellos faltan; aún estamos en este proceso final de atender las incidencias”, aclaró Indira.

También informó que ha estado atendiendo temas relacionados con la detección oportuna y el tratamiento adecuado del cáncer de mama; “estamos llevando las Brigadas de Salud ‘Cerca de ti’ a las comunidades más alejadas, con capacitación para autoexploración y autocuidado, consultas ahí mismo y canalización de casos que sea necesario”.

Dijo que el proceso preventivo es el más importante para detectar a tiempo cualquier problema de salud y cuando desafortunadamente alguna mujer resulta con cáncer de mama, debe comenzar todo el proceso de atención a esta enfermedad.

“Estuvimos (este miércoles) en el Instituto Estatal de Cancerología, para nosotros fue muy importante, porque tuvimos la oportunidad de platicar con mujeres que están llevando la última etapa de este proceso; insistimos en que el proceso de atención a mujeres con cáncer de mama no termina cuando concluyen sus sesiones de quimios o de radioterapias, sino hasta que, aquellas que son candidatas a cirugía de reconstrucción mamaria, puedan concluir el proceso de reconstrucción”, apuntó la mandataria estatal.

Y añadió que “en este gobierno estatal estamos haciendo todos los esfuerzos para que la atención a las mujeres que viven esta enfermedad, concluya hasta el día que se les lleva a cabo una cirugía reconstructiva; tuvimos la oportunidad de platicar con ellas y todas con una excelente actitud frente a la vida, con la resiliencia que caracteriza a las y los colimenses, y a las mujeres en particular”.

Vizcaíno Silva también indicó que hay avances en la preparación de la Feria de Todos los Santos y dijo que este miércoles en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima, estuvo el director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima (Iffecol), Rodolfo Aguilar Dávalos, y todas las dependencias que están organizando el operativo y los protocolos para garantizar una feria tranquila y familiar a las y los colimenses.

Por último, Indira compartió que en próximos días se tendrá la información certera y definitiva sobre la atención y el apoyo a las personas que se vieron afectadas por el sismo de magnitud 7.7 de hace un mes (lunes 19 de septiembre), con este censo que se llevó a cabo de manera conjunta entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de México.

“Estamos convencidas que muy pronto se verán cristalizados estos esfuerzos; tenemos información que la aprobación de estos recursos estaba avanzando y que muy pronto llegarán al estado de Colima, para que puedan ser entregados a las y los beneficiarios”, concluyó.