Indira ¿Báculo o Cetro?  

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Una de las plumas oficiales de la gobernadora Indira Vizcaíno escribió hace unos días que ella posee el “Báculo” y tras la visita de Claudia Sheinbaum, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, la del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con esos sucesos ya tiene el poder suficiente para hacer al interior de las siglas que la llevaron a ocupar la sala oval de gobierno del estado lo que ella desee, ya que están escrituradas a su nombre y por consiguiente, tiene facultades para empoderar a Julio León Trujillo para que hoy sea el dirigente estatal de Morena y designar todas y cada una de las candidaturas para el 2024.

Pero analicemos a detalle los simbolismos y las lecturas en las que se está haciendo la quimera política denominada Indirismo:

1.-La elección a consejeros cuestionada por militantes fundadores de Morena, así como los Obradoristas de corazón, donde el pasado domingo en su cuenta de redes sociales le propinaron duros mensajes que reprobaron la forma en cómo desarrolló la elección de consejeros, entre ellos cito una reflexión de Jonh Akerman que ha sido posteada por miles de militantes en el país a través de las diferentes plataformas digitales:

“Ya basta de la hipócrita repetición de las consignas de no robar, no mentir y no traicionar. Ya basta los cínicos gritos de unidad con sus acarreados por parte de estos seudodirigentes de Morena que utilizan al partido para recabar dinero. En apenas dos años nuestro líder Andrés Manuel López Obrador se retirará de la vida pública y algunos vulgares ambiciosos ya añoran ese momento. Ellos son los que en las asambleas distritales asaltaron nuestro partido, sólo buscan cargos y están dispuestos a todo. No podemos permitir que nos roben la esperanza. No podemos permitir que Morena se convierta en un PRI” este el pensamiento que está presente en los obradoristas inconformes a lo largo y ancho de la república mexicana, incluido nuestro estado; le gente está enardecida y les guste o no, será difícil generar la unidad en el partido.

2.- La visita de Claudia Sheinbaum a Colima vino a dejar la lectura de quiénes son los aliados de la gobernadora Indira Vizcaíno, y quien su gente más cercana, ya que desde la toma de protesta fue más que evidente los que fueron convocados, la mayoría de ellos en el evento con la aspirante a la precandidatura para buscar la presidencia de la república.

3.-La visita del presidente López Obrador fue tensa, entre protestas y manifestaciones, en donde es más que obvio que el presidente le iba a dar el espaldarazo, un buen líder cuida a su gente, sin embargo la visita fue de gran utilidad para tener el pulso de Colima.

4.-El secretario de gobernación Adán Augusto López vino a dar solución a diversas problemáticas planteadas durante la visita de AMLO, quien a estas alturas sabe absolutamente todo lo que está ocurriendo en todo el estado de Colima, para eso vino, para dar solución inmediata a los problemas planteados durante la gira, además de llevar la información completa y confiable al presidente.

5.- Por último, la reciente visita de Mario Delgado a la entidad dejó mucha inconformidad en los fundadores de Morena, quien sin más vino a levantarle la mano a Julio León Trujillo, uno de los hombres más cercanos a la gobernadora, además de los integrantes afines a su proyecto.

Entonces que alguien me explique si tiene un Báculo, por qué no surgen los milagros, es decir, que de tres golpes al piso y en automático se resuelvan todas y cada una de las problemáticas que enfrenta la entidad como lo es la violencia y delincuencia, las finanzas, el desempleo, entre otras; que ese bastón sagrado que usara Moisés y los obispos, arzobispos y cardenales como símbolo de autoridad, no la visualizo con una forma de gobierno, su administración no es ni será un adoctrinamiento, cuando menos yo no lo percibo de esa forma.

Sin embargo la gobernadora si posee un Cetro y aclaro que estoy hablando en lenguaje figurado. El cetro es un símbolo de poder y autoridad de los monarcas, el cual Indira Vizcaíno ha aprendido a utilizarlo bastante bien para dejar en claro que sus cualidades y atributos, su familia, sus allegados y los aliados que ella designe serán pieza clave para el sello de su gobierno, y para las precandidaturas en el 2024, porque la gobernadora ejerce el poder con fuerza, sin consultarlo ni compartirlo, y eso debe quedar muy claro.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMO1: La Inseguridad que prevalece en el municipio de Manzanillo y el resto del estado de Colima, ya ha rebasado cualquier limite, la llegada de 500 elementos de las fuerzas armadas adicionales vienen a dar un poco de esperanza, sin embargo la alcaldesa Griselda Martínez de Manzanillo ha implementado un número de emergencia directo para que una unidad llegue en menor tiempo, evitando el cuestionario tipo encuesta electorera que se avienta el 911 en cada llamada, de esta forma se ahorran minutos vitales y se atienden las emergencias. Por su parte Margarita Moreno presidenta municipal de Colima, ha puesto en marcha un programa de seguridad en donde se ha capacitado a la ciudadanía y comercios para saber cómo actuar en caso de emergencia, sumando hasta el momento 190 puntos seguros.

REMO 2: en Manzanillo Griselda Martínez sigue trabajando en sus 300 obras que a decir verdad comparto la idea de que lo que sea bueno para la ciudadanía hay que hacerlo posible. Y para aquellos que dicen que estoy recibiendo algún beneficio por lo que escribo, se equivocan, la presidenta y una servidora no somos amigas, ni somos empleadas, simplemente hablo de lo que me consta y se ven mal los que en pasadas administraciones aplaudieron el que se prometiera mucho y se hiciera muy poco. Me quedo con la versión de la alcaldesa, o de la presi, como la gente la nombra de cariño en sus redes sociales.

Tranquilos, ya pueden comer, dormir e ir al baño, no recibo un solo peso por lo que escribo. REMO 3: he tenido en unos casos el gusto y en otros el disgusto de tratar con algunos Secretarios de Educación, pero ninguno con la humildad del maestro Adolfo Núñez, que está cercano a las personas que integran la gran familia educativa de Colima, considero un acierto su designación al cargo, es completamente institucional y leal al proyecto que encabeza la gobernadora Indira Vizcaíno. Por primera vez tenemos un Secretario que no está en las alturas, sino a nivel de alumnos, padres de familia y maestros, donde debe ser, resolviendo y atendiendo las necesidades del sector que representa.