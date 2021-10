Importante que universidades ayuden a prevenir cáncer de mama: Blanca Díaz

*Mayra Valadez, docente de los bachilleratos 5 y 20 de la UdeC, ofreció la charla “Tengo cáncer y aún sonrió”, en la que narró su vivencia con esta enfermedad.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Como parte de las actividades realizadas en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de mama”, el Bachillerato 24 del campus Tecomán realizó de manera virtual la charla “Tengo cáncer y aún sonrió”, a cargo de Mayra Alejandra Valadez Domínguez, docente en los bachilleratos 5 y 20 de la Universidad de Colima.

Durante la charla, la ponente, habló con los asistentes sobre el proceso que ha llevado desde que le fue detectado por primera vez el cáncer: el diagnóstico, el tratamiento que ha recibido durante este tiempo, así como la manera que ha afrontado esta enfermedad.

“Tengo cinco años batallando contra esta enfermedad; han sido momentos difíciles desde el primer día, sin embargo, gracias al trabajo, al apoyo de mis alumnos y familia ha sido posible hacerle frente a la enfermedad de la mejor manera”.

Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del Voluntariado Universitario, presente en la conferencia, mencionó que el cáncer de mama es la muerte más frecuente en mujeres en México y alrededor del mundo entero, siendo el cáncer de mama el que más afecta a las mujeres.

Por eso, resaltó, “es importante que las universidades públicas, en este caso nuestra universidad, tengamos el compromiso de concientizar a toda nuestra comunidad universitaria sobre el tema; recordemos que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo”.

Agregó: “En nuestras manos tenemos el poder para detectar a tiempo esta enfermedad. Queremos que esta campaña de autoexploración no sea exclusiva de este mes, sino permanente, y no solamente para las mujeres sino también para los hombres, porque el cáncer de mama no sólo es exclusivo de las mujeres, también en un porcentaje mínimo, los hombres pueden padecer de esta enfermedad”.

Asimismo, agradeció a la ponente por permitir dar a conocer su experiencia de vida; “realmente le reconocemos la valentía y coraje, porque no es fácil afrontar una situación de este tipo”.

Por su parte, el Delegado en Tecomán, Mtro. Carlos Alberto Montes Carbajal, destacó la importancia de este tipo de actividades, que “abona a que tengamos el conocimiento de cómo actuar y apoyar a la persona cercana que esté enfrentando esta enfermedad”.

Por último, invitó a los asistentes a promover las campañas de prevención que tanto la Universidad como el sector salud han venido realizando; “porque hay que recordar que el cáncer detectado a tiempo puede ser curable”.