Hombre lanza pastel al famoso cuadro de La Mona Lisa

CN COLIMANOTICIAS

Francia.- Turistas y personas que asistieron al museo del Louvre se llevaron una gran sorpresa este domingo al presenciar un acto muy poco común. Un hombre atacó uno de los cuadros más famosos y visitados de todo el mundo, » La Gioconda» también como «La Mona Lisa».

Todo parece indicar que un hombre se acercó a la obra de arte usando una silla de ruedas y lanzó un pastel hacía la famosa pintura de Leonardo da Vinci. Rápidamente la persona fue retirada por personal de seguridad del lugar, de momento se desconoce su identidad y las intenciones con la que lo hizo. Por fortuna el cuadro no sufrió ningún daño pues se encuentra protegido por un cristal por lo que cualquier intento de destruirla fue un fracaso.

En los videos compartidos por internautas en redes sociales se puede ver como un joven es retirado del mientras empuja la silla de ruedas con la que llegó. También se le puede ver usando una peluca y una gorra para cubrir su identidad. “Piensen en la tierra, hay gente que está destruyendo la tierra. Todos los artistas piensen en la tierra. Por eso hice eso”, gritó el hombre en francés antes de ser retirado del museo.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022