AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

El perdedor dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, es hombre al agua, tarde o temprano terminará ahogado panza pa’ rriba. Su suerte está echada. “Tiene una crisis de confianza al interior del partido y eso se ha reflejado como un problema de credibilidad”, afirma el ex dirigente nacional priista César Camacho Quiroz. “El partido va a la baja, le urge una cirugía mayor y sin confrontaciones debe cambiar la dirigencia para fortalecer la alianza electoral”, claman en el desierto fuertes voces priistas sin lograr convencer al campechano de que ahueque el ala a la voz de ya sin alegar que su mandato concluye hasta agosto de 2023.

Para Fernando Lerdo de Tejada. “existen muchos elementos que hacen que nuestro partido no esté respondiendo a las expectativas y a aquello que los ciudadanos quieren. Tenemos desde luego un problema de imagen muy profundo y no se están tomando las medidas necesarias para poder modernizar y hacer competitivo a nuestro instituto político. Consideramos que el partido necesita una cirugía mayor. No podemos nada más tomar medidas que sean paliativos para ir resolviendo día a día lo que se presenta. No. Necesitamos ya una cirugía mayor que realmente cambie la percepción de nuestro partido hacia la ciudadanía y nos haga mucho más competitivos y presentes en la vida política nacional”.

“Nosotros hemos hecho una propuesta del cómo pensamos que podemos fortalecer nuestra organización política, a la que pertenecemos, a la que amamos. No hay ninguna voluntad para que no se quieran crear falsos escenarios a una intención diferente a la que estoy manifestando: queremos un PRI más fuerte; queremos un PRI más unido y para que no haya duda, queremos un PRI que le sea más útil a la coalición. Subrayamos. Estamos de acuerdo en seguir participando y que el PRI siga participando en la coalición, pero no basta con ser críticos de lo que se deja de hacer en este gobierno; no basta con señalar las deficiencias. Es necesario que le digamos a la sociedad, en cuestiones muy puntuales, qué piensa la coalición que se puede y se debe hacer mejor”, opina otro connotado priista, José Ramón Martel López.

José Encarnación Alfaro Cázares expresa que “no es jugar a las vencidas con la dirigencia nacional. Tenemos claro que el día de mañana puede convocar al Consejo Político integrado por ellos, con gente de ellos, para que les dé el apoyo a ellos. No se trata de jugar a las vencidas así. Se trata de entrar a un ejercicio de reflexión y de protesta; por eso nuestras propuestas son muy claras. Renovación de la dirigencia nacional, revisión de los órganos de dirigencia, los consejos políticos, para analizar su integración y buscar la inclusión de todas las fuerzas y corrientes y hacerlas expresiones reales de opinión y de dirección política y una Asamblea Nacional que ponga a tiempo al partido en el reloj de la historia; de otra forma nuestro partido estaría condenado a la extinción”.

Son muchas y poderosas las voces priistas discordantes de la postura autocomplaciente, aferrada al hueso, del impresentable Alejandro Moreno Cárdenas, todas ellas coherentes, razónales, válidas y dignas de ser escuchadas por el objetivo número uno de AMLO y su MORENA que erróneamente cree que si da su brazo a torcer lo ajusticiarán, cuando su permanencia en el cargo es precisamente lo que lo tiene en la mira del grupo en el poder.

El ex embajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez Hernández, señala que el actual dirigente del PRI está reprobado en todos los sentidos, no sólo por los estados perdidos durante su dirigencia sino por la cantidad de información negativa en su contra. “No tiene calidad moral ante los señalamientos de enriquecimiento ilícito, desvíos, propiedades no declaradas, financiamiento en efectivo, dichos contra periodistas, etcétera. Por supuesto, es el peor dirigente del PRI que hemos tenido. Y no es una opinión subjetiva, es basada en datos duros, basada en estadísticas, basada en números. En la presidencia de Alito el PRI compitió en 10 gubernaturas que tenía a su favor y perdió las 10, tiene un puntaje perfecto, 10 de 10, pero negativo”.

Se dice que…

*“La reflexión y el análisis de ir o no, de continuar en la dirigencia del partido por el señalamiento que se hacía puntual, no solo por el contexto de los resultados electorales, y lo que dijimos es que fuimos electos para un periodo de 4 años”: Alito.

*»Sería de cobardes que me hiciera a un lado. Yo me muero en la raya con los priistas», grita el acosado valentón todavía dirigente nacional del PRI que lleva a sus compañeros de partido al suicidio colectivo de cara al 2024.

*Con ocurrencias como la de prohibir la venta de jeringas en tiendas de abarrotes y de conveniencia disque para combatir las adicciones desde su origen, es como la alcaldesa del municipio de Colima, Margarita Moreno demuestra que no tiene ni la menor idea de los problemas sociales que realmente motivan a caer en las adicciones. Total, una mancha más al tigre.