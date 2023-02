Héctor Magaña contra Ciapacov 

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea

No hace mucho un conocido abogado me hizo llegar información precisa sobre los cobros ilegales que Ciapacov, cuyo director es el ex diputado Vladimir Parra, estaba realizando a dueños de lotes baldíos o casas deshabitadas donde no se usaba agua y se les cobraba indebidamente el servicio como si la usaran. El abogado me pidió que alertara a la población de esto parque creía que, luego de haberse aprobado por el Congreso, muy pocos ciudadanos estaban enterados de que podían exigir este derecho, pero yo reconozco que me enfrasqué en otros deberes y nunca lo hice, lo que lamento. Afortunadamente, hace unos días el diputado priísta Héctor Magaña tomó atinadamente la bandera de esta problemática y empezó a reunir a todos los afectados por esta medida de Ciapacov realizando demandas en contra de este organismo para que repare el daño causado y, lo que será muy importante, evite que esta práctica ilegal se siga realizando en el futuro, pues este organismo público se ha hecho de la vista gorda cuando debería estar aplicando esta medida a todos sus usuarios. El diputado Magaña ha presentado las primeras cien denuncias y está por presentar cien más de usuarios agraviados con esta medida ilegal, asegurando que incluso se podrían fincar responsabilidades penales a Vladimir Parra, su director, pues éste ha sabido desde un principio de esta medida aprobada por el congreso a finales del año pasado, con quien tuvo una comunicación fluida sobre este tema previa a su aprobación por el Congreso. Ha hecho bien el diputado Héctor Magaña en encabezar personalmente esta problemática, pues de lo contrario los ciudadanos solos podrían naufragar intentando hacer cumplir ante Ciapacov este derecho. En cualquier caso, ante un asunto de tanta relevancia, es aconsejable hacer una campaña en medios mediante la cual se informe a la población de esta nueva medida a fin de que los ciudadanos puedan exigir que se les aplique cuando vayan a pagar el servicio, pues de lo contrario luego de pasada esta avanzada se volverá a caer sin duda en lo mismo. Esta campaña la tendría que hacer Ciapacov misma, tal como hace otras campañas, tales como la campaña de descuentos en adeudos, multas y recargos. Como seguramente hay muchos más casos como éste en otros rubros, de los cuales difícilmente la población se entera, el mismo diputado Magaña y su equipo de colaboradores, aprovechando este impulso deberían darle una repasada a los mismos para ver qué otros actos ilegales está cometiendo la autoridad (por omisión o acción) y actuar en consecuencia, de esta manera se podrán evitar más atropellos en contra de la sociedad. Esperemos que el Tribunal de Justicia Administrativa de nuestra entidad haga también lo propio y ponga fin a los agravios. En cualquier caso, un punto a favor para el diputado Magaña.