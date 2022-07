¡Hay! tiro Alito VS PRI / Layda Sansores en la mira del país/Héctor Lara y la renovación de consejeros de Morena/ ¿Cómo jugarán los aliados de la 4T?/  

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

El único tiro que hay con Alejandro Moreno “Alito” ex gobernador de Campeche y líder nacional del PRI, es sin duda el que tiene al interior del Partido Revolucionario Institucional y es que la verdad con tantos desatinos todos los días y la exhibida nacional que le ha estado dando Layda Sansores actual gobernadora de dicha entidad, en el programa “Martes del Jaguar” ha puesto a temblar a toda la base priísta de antaño que es la rectora de los integrantes del grupo de élite del PRI, es decir las “vacas sagradas” quienes ya a los cuatro vientos se preguntan ¿por qué no ha presentado su renuncia a la dirigencia si está acabando lo poco que queda del PRI?

Y es que seria muy malévolo, muy perverso pensar que el aspira a ser el precandidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la presidencia de la República, tal parece que no percibe que ya ni en su casa lo quieren. Y es que actúa de forma bravucona, con reacciones muy agresivas, no olvidemos que tiene sobre sus espaldas una investigación por presunto desvío de recursos y daños a la hacienda pública en su natal Campeche donde fuera gobernador. Total que trae el santo volteado y es cuestión de días para que se caiga la torre.

LAYDA SANSORES EN LA MIRA DEL PAÍS sin proponérselo la gobernadora Layda Sansores está en la mira del país y ya se ha colocado como la segunda opción femenina para aspirar a la presidencia de la República. Una mujer totalmente de izquierda, dedicada una vida entera a defender los ideales y buscar primero la alternancia y posteriormente la transición. Una ex legisladora federal que para hacerse escuchar introducía una mochila con bocinas y micrófono, cuando le negaban su participación en tribuna. Una defensora del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y por mucho, la morenista que en este momento trae el mejor discurso anti oposición, dejando muy atrás a otras gobernadoras que no han hecho lo suficiente para atraer las miradas de todo México y marcar la diferencia.

El “Martes del jaguar” se está convirtiendo en el confesionario político del país, con datos, con audios, documentos, fotos y hasta videos, la gobernadora de Campeche está limpiando el camino rumbo a la precandidatura de la presidencia. No encuentro en este momento política más dominante en el país como para ponerse al tú por tú con la oposición incipiente, ella trae el discurso anti PRIAN y va con todo para demostrar ¿quién es “Alito” quienes son sus cómplices, quienes son sus aliados? y definitivamente tendrá guardado lo mejor para el 2024.

HECTOR LARA OBRADORISTA AL 100% tras las designaciones que se dieron la pasada elección en donde muchos militantes de izquierda no fueron considerados para abanderar una candidatura, hubo liderazgos que no pueden dejar de estar presentes en lo que se avecina para el 2024 y sin duda alguna el maestro Héctor Jesús Lara Chávez, estará presente para representar a los López Obradoristas que hay en la zona sur de la entidad, el maestro ha estado presente a lo largo de la lucha de izquierda en la entidad y en definitiva su voz cuenta y su voz pesa.

Se avecina la renovación de Consejeros de Morena y será muy necesario ver al maestro Héctor Lara para que sea la voz de los que se identifican totalmente con el proyecto de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El calendario está de la siguiente manera de acuerdo con la información difundida por Citlalli Hernández Secretaria General de Morena: del 16 de junio al 15 de julio se realizará un registro de interesados e interesadas en ser Consejeros Distritales y aprobarán hasta 150 registros de mujeres y 150 registros de hombres por distrito; los días 30 y 31 de julio serán las asambleas distritales se realizarán en plazas públicas, abierto al pueblo de México con su credencial de elector, ahí se realizará la reafiliación o afiliación, según sea el caso; el 6 y 7 de agosto serán las asambleas estatales donde se eligen Comités y Consejos Estatales y por último 17 y 18 de septiembre se realizará el Consejo Nacional Ordinario, es decir la Reforma estatutaria y nueva integración del CEN y del Consejo. ¡Participe!

¿CÓMO JUGARÁN LOS ALIADOS DE LA 4T LA PRÓXIMA ELECCIÓN? Para quienes ya están haciendo planes y ya se ven en una candidatura en 2024 deben considerar dos temas cruciales para comprender como se jugarán los siguientes procesos electorales, para empezar les debe quedar claro que lo más importante es la elección presidencial e indistintamente de quien sea candidata o candidato, las decisiones cupulares pesarán mucho en la designación de las candidaturas de 2024 para cargos federales y locales.

Veremos muy probablemente nombres como Gabriela Benavides, Joel Padilla, Aurora Cruz, Marcos Barajas, Virgilio Mendoza, Felipe Cruz, entre muchos nombres más porque las alianzas serán determinantes para el triunfo en las urnas. Tengamos en el radar a Movimiento Ciudadano, recordemos que hace un par de semanas Dante Delgado el líder nacional de MC dijo “no nos inviten al hundimiento del Titanic” refiriéndose a la alianza PRI-PAN-PRD, sin embargo dejó abierta la posibilidad para una invitación a sumarse al proyecto que garantice el triunfo electoral en 2024.

En segundo lugar, no debemos olvidar como la oposición incipiente ha estado manejando el tema de la revocación de mandato. No ha quitado, ni quitará el dedo del renglón, van por todo para la sobrevivencia en el 24 y no cederán ni un centímetro para conseguir su retorno.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMO 1: el lema de “Amor con amor se paga” fue clave durante la campaña a la gubernatura de Indira Vizcaíno Silva, la pregunta que salta de inmediato es ¿por qué aún hay tanto priísta identificado con ex gobernadores dentro de las dependencias como trabajadores de confianza o por contrato?. Incluso en cargos públicos que son la cara del gobierno estatal en los municipios o dependencias ¿No hay en la Cuarta Transformación o sus aliados personas capaces para cubrir esos espacios? ¿Por qué reciclar personal que su fidelidad está en otro lugar y peor, desde dentro está haciendo daño al proyecto cuatroteísta? Si no se hacen los ajustes pertinentes y a tiempo, 2024 será un año muy crítico para la gobernadora y por supuesto para la 4T y sus aliados.

REMO 2: la serie de los Simpson es un clásico de caricaturas, sin embargo, cuando se ha involucrado en temas políticos de Estados Unidos y Canadá en cuanto a elecciones de presidentes se refiere no han fallado ninguna. En uno de sus capítulos hace un par de semanas presentaron a Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo como el próximo presidente de México. No veo descabellada la idea, Fernández Noroña siempre ha sido fiel al Obradorismo, al “compañero presidente» y cuando ha tenido un desacuerdo, jamás ha sido irrespetuoso a la investidura presidencial. Y si vemos como están otros de Morena en la lucha por la presidencia, “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Al tiempo veremos si se cumple o será la primera que fallen los Simpson.