Hay que ver a las matemáticas como divertidas y emocionantes: Medallista

*Los tres ganadores de bronce en la pasada olimpiada nacional de matemáticas, hablaron de su experiencia.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En estos días, los estudiantes Joshua Muñoz Zepeda y Fernando Flores Gutiérrez, del Bachillerato Uno, y Josafat Cisneros Suárez, de 33, participaron en la edición 36 de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas que se realizó en Oaxtepec, Morelos. Dichos estudiantes obtuvieron medallas de bronce.

En entrevista, Cisneros Suárez comentó que empezó a prepararse desde principios de año mediante entrenamientos sabatinos, y destacó que las Matemáticas olímpicas no sólo se enfocan en aprender teoremas, procedimientos y operaciones aritméticas, “sino que ayudan a trabajar con la creatividad y la forma de resolver un problema mediante varios caminos”.

Además, invitó a sus compañeros a participar en estas olimpiadas “porque cambian toda la perspectiva de los números; lo más importante es no verlo como una competencia sino como un proceso para superarse uno mismo y volverse más analítico”, enfatizó.

Por su parte, Flores Gutiérrez considera que esta olimpiada ayuda a dar visibilidad a las ciencias exactas y agregó que su experiencia fue gratificante porque desarrolló no sólo la parte lógico-matemática, sino también la social, pues asistieron más de 200 estudiantes de todo el país.

Recomendó a las y los interesados que consulten las páginas web de las olimpiadas de matemáticas, así como los cuadernillos de principios básicos, ediciones de las revistas “Tzaloa” y problemas introductorios a la brigada de matemáticas.

Agregó que en siguientes ediciones le gustaría participar como entrenador de nuevos participantes o delegado, ya que la experiencia le dejó este interés personal: “Me gusta enseñar lo que he aprendido, por lo que considero importante compartir mis conocimientos a los futuros estudiantes; es grato ver cómo un alumno tuyo, el que tú preparaste, le va bien en la competencia y además que pueda traerse una medalla”.

Muñoz Zepeda, en su turno, compartió que esta experiencia le ayuda a mejorar su pensamiento analítico y a desarrollar la creatividad e ingenio: “Hay que ver las matemáticas como algo divertido y emocionante”, enfatizó. Recomendó a los jóvenes prepararse para participar y no desanimarse por si no quedan en el preselectivo o no ganan un lugar: “Esto les ayuda a ser mejores y a desarrollar habilidades para la siguiente olimpiada”.

Daniel Gaytán Valencia, delegado de las Olimpiadas de Matemáticas en Colima, en entrevista, dijo sentirse satisfecho por estos resultados, pues de alguna manera los profesores que los asesoran también participan, “la dinámica se realizó con la aplicación de un examen que permite una competencia más justa”.

Destacó que en esta ocasión, Colima subió de posición, del número 25 a la 19, lo cual es un salto representativo para el estado; “esto es importante porque se nota el trabajo en conjunto y el grado de preparación que recibieron los estudiantes respecto al año pasado”. Los participantes en olimpiadas anteriores, dijo, en el futuro se ubican como directores, empresarios o altos mandos debido a su preparación.

Para finalizar, invitó a los jóvenes a abrirse a estas posibilidades: “Todos tenemos talento para manejar los números; lo que se busca es preparar mejor a la juventud, incentivar y promover las matemáticas de manera creativa”.