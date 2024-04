Grupo Acir deja Acapulco; anuncia el cierre de sus tres estaciones radiofónicas 

CN COLIMANOTICIAS

Acapulco.- El grupo radiofónico Acir anunció el cierre de sus tres estaciones ubicadas en Acapulco: Mix 102.3, la Comadre 101.5 y Amor 98.5 a partir de a partir del 15 de abril, sin que un primer momento se especificarán las razones.

De inmediato, en redes sociales surgieron las afirmaciones en el sentido de que esta decisión fue provocada por la inseguridad, extorsión y cobro de piso que muchos empresarios sufren en el puerto, que ha llevado a muchos negocios a sufrir quebrantos económicos, ataques y hasta asesinatos.

En reacción ante tales dichos, que se expandieron en redes, Manuel Fernández, directivo de la empresa, dijo al programa conducido por Azucena Uresti que “no es tema de extorsiones o cualquier otra cosa, es un cambio administrativo que ya se tenía planeado… un cambio a medios digitales”.

“Lo que está haciendo Grupo Acir es una estrategia de negocio que empezó hace más de tres años con el cierre de algunos procesos de comercialización y administración de algunos activos no estratégicos que tiene la empresa, con el fin de enfocar su estrategia de negocio al consumo de contenido análogo-digital, de video, de experiencias en concierto y procesos Below The Line… nuestras marcas, al igual que las de ustedes de Radio Fórmula viven hoy en espacios digitales”.

Enfatizó que además de las decisiones comerciales “no hay nada más”.

Horas antes de esta entrevista, la periodista Yohali Reséndiz tuiteó que la causa del cierre de las tres estaciones de Acir en Acapulco era la inseguridad.

“Leo la realidad de este país en una TARJETA INFORMATIVA/ #Guerrero * GRUPO ACIR @grupoacir anuncia el cierre de sus tres estaciones radiofónicas en Acapulco: MIX 102.3, LA COMADRE 101.5 y AMOR 98.5”, escribió.

Afirmó que “el principal motivo para el cierre de estas estaciones radiofónicas es el cobro de piso exigido por distintos grupos delictivos que operan en la zona; y en menor medida por la situación económica prevaleciente en Acapulco tras el paso del huracán Otis”.

Al tiempo de las declaraciones de Manuel Fernández, la empresa difundió en medios y grupos de WhatsApp un comunicado de prensa en el mismo sentido.

“A nuestros clientes y auditorio.

Les informamos que GRUPO ACIR está concluyendo el cierre de procesos de comercialización y administración con terceras empresas de activos no estratégicos como el caso de la plaza de Acapulco. Estos procesos se iniciaron poco antes del 2020 y han implicado diversas poblaciones de la republica mexicana. Estas acciones tienen como finalidad la re orientación de la estrategia de negocio del grupo con vistas a enfocarse en consumidores de audio análogo -digital, video, redes sociales , contenido, experiencias de eventos masivos y acciones BTL. Con ello hemos fortalecido nuestras alianzas con socios claves de negocio como IHEARTMEDIA y el crecimiento que ha tenido la aplicación IHEARTRADIO en nuestro país a través e diversos dispositivos.

GRUPO ACIR consciente de la evolución de las audiencias reitera su compromiso con nuestro país como generador de contenido”.

