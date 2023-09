GRACIAS INFINITAS

Entre Líneas

Por: Raúl Merced Lares.

GRACIAS suegra Teresa García Guzmán por todo. Gracias por haber sido buena conmigo en los 37 años que la conocí. La vamos a extrañar. Fueron agradables momentos. Ojalá nos reencontremos para seguir escuchando sus bromas y ocurrencias que nos hacían reír. Va otro abrazo y beso en su camino hacia Dios. Es hora de descansar.

CON TAL de tratar de levantar a su eventual candidata presidencial, el presidente López Obrador y Morena movieron todo para que este miércoles 6 de septiembre seguramente se dé a conocer que Claudia Sheinbaum ganó la encuesta con más del 50 % de la opinión de los encuestados. Lo que buscan es “legitimar” la candidatura de la ex jefa de gobierno de la CdMéx y tratar de levantarla, pues se ha estancado tanto que en las encuestas abiertas ya está siendo alcanzada por Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente Amplio por México. El Presidente mueve y hace todo por hacer crecer a Sheinbaum, pero más allá de las cargadas, acarreos y apoyos oficiales que recibe de los gobiernos de Morena por instrucción suya, la favorita presidencial no puede brillar con luz propia y se cobija en lo que dice o hace el inquilino de Palacio Nacional. Pero esto va a seguir, pues otro intento por inflar a Sheinbaum será sin duda el pago de encuestas para mantenerla arriba -hasta donde pueda- como candidata con algunos puntos de diferencia sobre Xóchitl Gálvez con tal de influir en el ánimo de los ciudadanos.

POR LO pronto, los medios impresos de circulación nacional y regional, en su cobertura del acto donde fue declarada Xóchitl Gálvez Ruiz como candidata del Frente Amplio por México, mostraron algunos rasgos de lo que la senadora será como candidata y después probablemente como la primera Presidenta de México. En sus titulares del domingo los periódicos destacaron: Dimos vuelta al pesimismo y hay oposición. La esperanza ya cambió de manos. No vamos a dividir, hay que reconciliar. Si estamos por alcanzar a Morena es porque podemos ganar. Respetaré a todos los mexicanos. Ofrece Xóchitl unidad y reconciliación. Al grito de Presidenta, celebran candidatura de Gálvez. México necesita una Presidenta: Xóchitl. Son mensajes que reflejan la realidad que se percibe en el país y que, efectivamente, dan la esperanza de rectificar el rumbo que no lleva a ninguna cuarta transformación.

LO DICHO: el magisterio está con el presidente en turno. Sin embargo, esa “cooperación” del magisterio puede traer en esta ocasión consecuencias delicadas o graves en la educación de la niñez porque con su actitud de apoyar los nuevos libros de texto gratuito están dañando la enseñanza de los niños y la calidad educativa que siempre debe mejorar. Sin dar una explicación convincente sobre la razón por la que apoyan estos nuevos libros, pese a que se ha puesto en evidencia lo ideológicos y adoctrinados que están, David Hernández Viera, dirigente de la Sección 39 del SNTE, declaró que las y los docentes harán una reflexión en cuanto a este material, por lo que ellos decidirán qué utilizar y qué no, pero adelantó que no cree que exista un rechazo a los libros de texto de la SEP porque “sólo se vieron errores de ortografía”, que curiosamente es la versión oficial del gobierno con la que quieren distraer la atención de lo más importante: el contenido y la orientación de los mismos textos. Y hay que decirlo con todo respeto: Esta actitud de maestros, sobre todo de los dirigentes sindicales, no es gratis.

POR LO pronto, padres de familia salieron a marchar del Jardín Núñez al Jardín de la Libertad en defensa de la educación de sus hijos y en protesta por el contenido de los nuevos Libros de Texto Gratuitos que han sido distribuidos en las escuelas en el ciclo escolar que ya inició. En representación del colectivo Juntos Por la Infancia Colima, Fernando Becerra Verduzco, señaló atinadamente que la llamada Nueva Escuela Mexicana se ha convertido en un conjunto de vaguedades y ocurrencias que van en contra del interés superior de la niñez, de la familia mexicana y de los valores que han permitido el desarrollo de la sociedad, que es precisamente lo que se venía haciendo con estos textos. Esto se va a terminar con estos nuevos libros. Entrevistados al concluir la marcha, los padres de familia consideraron como un buen ejercicio salir a las calles a defender la educación de los niños. Bien por ellos.

EL RECTOR de la Universidad de Colima, Christian Torres Ortiz Zermeño, entregó reconocimientos a estudiantes de los bachilleratos 8, 22, 1, 4, 33, 5 y 9, así como de las escuelas incorporadas, colegio Anáhuac y Campoverde, que ganaron los 3 primeros lugares en los Concursos Académicos del Nivel Medio Superior 2023.En este acto, el director de Educación Media Superior de la UdeC, Martín Jesús Robles de Anda, informó que en la edición 2023 de estas competencias se evaluaron las materias de Física 2, Química, Biología, Matemáticas II, IV y VI, en concursos donde participaron un total de 389 estudiantes. El maestro Robles de Anda comentó que estos concursos fortalecen una parte de la vida socioemocional de los estudiantes y agradeció a la Coordinación General de Docencia por el apoyo para la organización de dichos concursos, así como al personal de su dependencia. Esto, sin duda, ayuda a mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la UdeC.

LUEGO DE haber participado en varios rescates y localización de personas en el sismo de la Ciudad de México y otros eventos en algunas partes del país, incluyendo Colima, el perrito rescatista colimense de nombre Rex necesita ayuda para poder recibir su tratamiento médico y tener una buena calidad de vida. Denise Montes de Oca García, su dueña, dio a conocer que Rex necesita medicamentos debido a que le fue detectada una enfermedad en las articulaciones por desgaste, por lo que requiere del medicamento Osteocar Plus, que tiene un costo de 750 pesos, y el otro se llama Librela, que es la inyección que le ayuda más, se le debe poner una vez al mes y cuesta un poco más cara. Cualquier donación que quieran aportar para Rex (de preferencia el medicamento) pueden hacerlo llegar a la lonchería Jugos Insurgentes, ubicada en avenida Insurgentes 937, colonia Infonavit-Camino Real, en la ciudad de Colima. “Pedimos principalmente los medicamentos, en realidad no queremos dinero”, puntualiza la dueña de Rex. Rex rescató a personas, ahora es momento de ir al rescate de este perrito para que tenga una vida tranquila.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.