Gobierno del Estado y militantes de Morena, MC y PVEM rinden honores al ‘Siempre Gobernador’ del PRI, Gustavo Vázquez

* Indira Vizcaíno Silva recuerda a GVM como ser humano sencillo, atento, amable; y como político, era paciente, empático, sabía escuchar a quien se le acercara y siempre buscaba cómo ayudarles.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La gobernadora Indira Vizcaíno Silva participó este viernes en la ceremonia póstuma por el décimo-octavo aniversario luctuoso de Gustavo Alberto Vázquez Montes, quien fuera gobernador de Colima y murió en el ejercicio de su encargo como titular del Poder Ejecutivo estatal, junto con seis personas más en un accidente aéreo el 24 de febrero de 2005; el acto se realizó en el municipio de Tecomán, de donde era originario y fue organizado por las familias Vázquez Montes y Vázquez Galindo.

La mandataria colimense recordó que un día como hoy, hace 18 años, en un accidente aéreo perdió la vida quien estaba al frente de nuestra Colima como gobernador: el profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes, en el avión fallecieron también Luis Ramón Barreda Cedillo, secretario de Finanzas; Roberto Preciado Cuevas, secretario de Turismo; Guillermo Miguel Díaz Zamorano, director de Promoción Turística; el empresario Alejandro Dávila y los pilotos Germán Ascencio y Mario Torres.

“A todos ellos hoy se les recuerda, a todas sus familias se les envía un mensaje de solidaridad ante un dolor que sabemos no se diluye con el paso del tiempo, si acaso se acostumbra uno a vivir con él; en lo personal y en el proyecto político donde me formé y en el que participo, diferíamos del proyecto político del cual formaba parte el profesor Gustavo Vázquez, pero eso no nos quita reconocer todas las cualidades de su persona y del servidor público que fue”, aseguró Indira Vizcaíno.

Añadió que como ser humano (a Gustavo Vázquez) se le recuerda como alguien sencillo, atento, amable; y como político era una persona paciente, empática, que sabía escuchar a quien se le acercara y siempre buscaba cómo ayudarles; por eso lo seguimos recordando con mucho afecto y reconocimiento.

“Hoy que las condiciones de Colima y de la administración estatal que tenemos el honor de conducir, demandan retos importantes, hace más sentido no perder de vista la importancia de ser –al igual que GAVM- personas sencillas, cercanas a la población y dispuestas a hacer el bien a nuestra comunidad, a construir más y mejores condiciones de bienestar para todas y todos, pero sobre todo para quienes enfrentan la vida con mayores condiciones de vulnerabilidad”, argumentó la gobernadora.

Vizcaíno Silva se dirigió a familiares y seres queridos de Gustavo Vázquez y de quienes fallecieron en aquel percance de hace 18 años, “les expreso mi sentida y sincera solidaridad, convencida estoy de que el mejor homenaje es el que cada una y cada uno de ustedes -los familiares-, les hacen no sólo en esta fecha, sino en cada momento que les recuerdan y para recordarles no hacen falta fecha ni motivos específicos, los recuerdos simplemente llegan, porque ellos están todavía en ustedes. Les abrazo y les agradezco enormemente que nos permitan formar parte de un momento tan sensible y tan importante para todas y todos ustedes”, concluyó.

La familia encabezada por su esposa Norma Galindo Matías, sus hijos, hermanos, amistades, autoridades estatales y municipales, líderes, dirigentes de organizaciones sociales y demás asistentes, guardaron de pie un minuto de silencio en memoria del profesor Gustavo Vázquez y quienes fallecieron con él durante el accidente hace 18 años; colocaron ofrendas florales y montaron guardias de honor, donde la gobernadora Indira Vizcaíno acompañó a las familias Vázquez Montes y Vázquez Galindo, cerrando con un minuto de aplausos este homenaje.