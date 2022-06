Garantías de equipos de bombeos atrasa el abasto de agua en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El desabasto de agua en la colonia Unión se debe a la tardanza en la reparación porque la obra fue de una empresa que debe afrontar la garantía, así lo informó el director de la Comisión Municipal de Agua Potable y alcantarillado de Tecomán (Comapat), Jesús Rojas Fermín.

“Tuvimos una avería con el pozo que fue equipado con recursos del FAISM y tiene garantía, lo está reparando la empresa que lo instaló, pero cuando se tramita una rehabilitación a través de una garantía es más tardado porque dependemos de los tiempos de contratistas”.

Respecto a la situación, Guillermo Quiles, responsable de la parte operativa en la Comapat, afirmó que ya se pactó con la empresa y se le dio un plazo que concluye esta semana, ya sea que consigan bomba o que tengan la respuesta de la fábrica en cuanto a la garantía del equipo.

Aunque se apoya en pipas el desabasto, Jesús Rojas señaló que la ventaja en este caso es que los equipos están interconectados y es difícil que un ciudadano de la zona se quede sin agua porque influyen los equipos de bombeo de la Unión, el ubicado en Cruz Roja e incluso el de la colonia Griselda Álvarez y Javier Mina.

El director de Comapat, aclaró que no están de brazos cruzados, «hay equipos adicionales dando el servicio para solucionar y que las molestias sean las menos, no obstante, en esta colonia no se tiene un asunto tan crítico como en la Indeco”, reconoció.