Gabriel de la Mora revisará portafolios de artistas visuales, este sábado

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Como parte de las actividades que realizará el artista visual Gabriel de la Mora este fin de semana, en el que inaugurará su exposición “El artista es el autor que desaparece…” y dará antes una conferencia, este sábado 4, de doce a dos de la tarde estará revisando el portafolio de artistas locales que así lo deseen y dándoles una opinión.

Gabriel de la Mora, aunque nació en la Ciudad de México en 1968, pasó gran parte de su juventud en Colima. Tiene una maestría en pintura, fotografía y video por el Instituto Pratt de Nueva York y una licenciatura en arquitectura de la Universidad Anáhuac del Norte de la Ciudad de México.

Ha sido becario Fullbright-García Robles, de la Fundación Jacques y Natasha Gelman, y miembro del Sistema Nacional de Creadores (2013-2015) del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes-FONCA.

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas en México y el extranjero; entre ellas: Fundación/Colección JUMEX, Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo Universitario Arte Contemporáneo-MUAC y Museo de Arte Moderno, Ciudad de México.

También del Museo Amparo, en Puebla; Museum of Contemporary Art-MOCA, Los Angeles, California; The Museum of Fine Arts, Houston, Texas; El Museo del Barrio, NYC, Nueva York; Albright-Knox, Buffalo, Nueva York; Pérez Art Museum, Miami, Florida; Speed Art Museum, Louisville, Kentucky; Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela; Colección Banco de la República and Museo de Arte Moderno de Bogotá, Bogotá y el Museo de Arte Latinoamericano-MALBA, en Buenos Aires, Argentina.

Es representado por PROYECTOSMONCLOVA (Ciudad de México), Timothy Taylor (Nueva York, Londres), Sicardi Ayers Bacino (Houston) y PERROTIN (París, Nueva York, Seúl, Tokio, Shanghai y Hong Kong).

Actualmente, Gabriel de la Mora vive y trabaja en la Ciudad de México.

Todas las actividades que realizará este fin de semana en Colima tendrán como sede la Pinacoteca Universitaria. Dictará la conferencia a las seis de la tarde y abrirá la exposición al público a las siete. El sábado, además de revisar portafolios, ofrecerá un recorrido guiado por su obra.

Estos eventos no tienen costo.