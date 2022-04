Fundamental detectar el autismo a temprana edad: Salud

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado señaló que en niñas y niños pequeños de edad se pueden observar ciertas características que pueden indicar que tienen un problema del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista o autismo, por lo que es importante identificarlas para que sean atendidas de manera oportuna.

En el marco del Día Mundial de la Concientización del Autismo, la Coordinación del Centro Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI) de la dependencia, indicó que tales características son, entre otras: que la o el menor de cuatro o cinco meses no mantiene contacto visual con quienes están o lo hace muy poco; no responde a la sonrisa ni a otras expresiones faciales de los padres; no mira los objetos ni los eventos que están señalando los padres, ni empieza a hablar cuando se espera que lo haga.

Agregó que, si la madre o el padre de familia detecta en su hija o hijo estas características, hay que llevarlos a los centros de salud en donde pueden solicitar la prueba EDI para la evaluación del desarrollo infantil; si presentan alguna sospecha, se pueden canalizar al CEREDI para recibir una atención integral.

Y en cuanto a las características clínicas en una persona con autismo a cualquier edad, dijo que lo más importante son las dificultades para la interacción social porque no comprenden, por ejemplo, gestos y bromas y tienen problemas para la comunicación verbal o el desarrollo del lenguaje, así como rutinas inflexibles que se pueden observar.

Advirtió que estas características hay que ser detectadas y atendidas porque van a causar un deterioro en su desarrollo. De hacerlo así, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de tener una mayor funcionalidad y mayor calidad de vida, así como comprensión e integración a la familia y al entorno social.

La Organización Mundial de la Salud establece sobre el tema que aproximadamente uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista y que las características del autismo pueden detectarse en la primera infancia, aunque a menudo no se diagnostica hasta mucho más tarde.