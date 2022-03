Falta de espacios en el Cementerio, una de las problemáticas que aqueja al ayuntamiento de VdeÁ: Memo Toscano

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- En entrevista esta mañana, el Regidor Memo Toscano señaló que una de las problemáticas que aquejan al ayuntamiento, es la falta de espacios en el Cementerio Municipal de Villa de Álvarez.

«Desde hace un tiempo hemos puntualizando que en el cementerio municipal de Villa de Álvarez ya no hay espacios; para solucionar esa problemática, la administración pasada aprobó la creación de un cementerio denominado» El Edén» en asociación con una empresa privada, esto para satisfacer esa insuficiencia, pero pareciera que solo es para beneficiar a unos cuantos y no a los villalvarenses».

Así mismo, aseguró que el costo de estos espacios es entre 20,000 y 30,000 mil pesos. «Hay familias de escasos recursos que no pueden costear esos gastos tan altos, eso es una gran injusticia para la ciudadanía porque dejan desprotegidos a las familias que pasen una situación lamentable, llegaremos hasta el fondo de este tema, sobretodo porque no se ha cumplido en los tiempos de entrar en funciones, el objetivo con esta empresa privada era tener espacios para Villa de Álvarez y no se ha logrado cumplir», señaló Toscano Reyes.