AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Sin duda que las experiencias de alguna forma inciden sobre el comportamiento presente y futuro de casi todas las personas. Y lo traigo a colación por lo que estamos viendo, desde ahora, el actuar de algunas figuras políticas que buscan participar en el proceso electoral que viene.

Un caso ejemplar es el que nos ofrece Martha Zepeda y su pupila Gricelda Martínez, actual presidenta del más importante de los municipios: Manzanillo.

Martha quien está siendo presa de sus desatinos al frente de la Secretaría del mismo municipio, al ser deshabilitada de su cargo, como resultados de sus pifias administrativas, ahora busca desacreditar el proceso desde muy temprano, alega dedazos, imposiciones y otras cosas más, pero lo hace con más ruido que una parvada de chachalacas.

Ya montó una huelga y como no tiene respuesta de la gente de Colima, se fue a la CDMX con un grupo agitadores profesionales de otros estados de la república, aunque hay que decirlo, no son muchos unos cuantos, pero igual de ruidosos que las aves citadas líneas arriba. Y las pruebas que hay en su contra y por los asuntos que fue deshabilitada son contundentes, ni pa´dónde hacerse.

Tanto Griselda como Martha, vienen de procesos electorales fraudulentos propios del PRIAN, pero incluso ellas han tratado de hacer trampa, porque quién no recuerda a Griselda robando urnas.

Pero lo importante es que ellas, al ver que sus posibilidades de alguna candidatura son nulas y como no saben perder lo que pretenden ahora es descalificar el proceso de junio del presente año. No buscan otra cosa, revolver el agua que quizá tengan que tragarse.

No dudo que haya cosas buenas que se hicieron en las dos administraciones de la señora Griselda, pero como decía mi padre: “Un millón de manzanas podridas no sanan a una buena, pero una podrida si daña al resto”. Y para muestra un botón, tenemos el caso de Isaías Salomé Santillán quien al parecer es uno de tantos aviadores que cobran en el Ayuntamiento y no trabajan.

También existen las sospechas que la remodelación que se está haciendo o se pretende hacer al edificio de la presidencia es a través de una empresa fantasma, nadie la conoce. Lo mismo de fuertes deudas a proveedores y a los sindicatos que ahí laboran. Luego entonces si este tipo de asuntos se corroboran, echarán por tierra todos los logros que Griselda tanto ha pregonado.

Mal y de malas, tanto Martha como Griselda y ni cómo ayudarlas.

PODER JUDICIAL CON LA SOGA AL CUELLO

Nuestro presidente, AMLO, tiene toda la razón para solicitar la reforma al Poder Judicial porque la verdad, venden la justicia al que mejor paga.

Según nos informó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene las pruebas para demostrar que magistrados del Poder Judicial dejaron en libertad a presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y es quizá la cereza del pastel porque a lo largo y ancho del país se han cometido hechos parecidos donde se favorece a los culpables mediante módica “propina”, quizá la principal razón para que no haya magistrados ni jueces pobres.

Puede ser, pero nadie tiene duda de la urgencia de reformar al Poder Judicial. Quizá el principal pendiente que heredará la Doctora Claudia Sheinbaum. El segundo podría ser la seguridad.

La reforma que propone nuestro presidente es que los juzgadores sean electos por votación popular. Lo que no quiere decir que cualquier ciudadano pudiese ser magistrado o juez, como se hace en los Estados Unidos, no, los electos saldrán, seguramente de ternas o propuestas de diferente índole, sólo estoy especulando porque no hay nada al respecto. La idea me parece fabulosa. Y con ello se limpiaría el Poder Judicial de tanta rata que hoy la dirige.

Esperemos que nuestro presidente, AMLO, envíe al Congreso la propuesta para que sea analizada, pero seguramente le tocará a la Doctora Claudia Sheinbaum conoce la resolución.

Y seguramente, el siguiente paso es que la propuesta se desgrane hacia los Estados de la República para que la elección de jueces y magistrados sean electos por el voto popular.

Esperemos que así sea.

AL MARGEN.

Por más que quiero no doy con bola, no entiendo la razón de secuestrar migrantes, salvo que en el grupo vayan pájaros de cuenta. También sería muy saludable investigar si en los países del sur hay vendedores de sueños o agitadores que estén incitando a la gente a emigrar en busca de mejores oportunidades. Aunque resulta obvio que son los traficantes de personas los que invitan a emigrar tras un módico pago.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.