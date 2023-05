Exigen órganos de transparencia nombrar comisionados del INAI

*Hacen un llamado al Senado de la República para que designe a la brevedad a los comisionados faltantes y puedan celebrarse las sesiones con el quórum legal.

Alfredo Quiles

Colima, Col.- Los órganos de transparencia en los 32 estados de México exigieron este lunes al Senado del país designar a la brevedad al comisionado faltante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) debido a la situación que enfrenta el Pleno ante la falta de operancia.

“El INAI cuenta con el respaldo de sus pares de los estados, hacemos un atento, y respetuoso llamado al Senado de la República para que designe a la brevedad a los comisionados faltantes y puedan celebrarse las sesiones con el quórum legal”.

Desde el pasado 1 de abril, el INAI no puede resolver ninguna demanda ciudadana que implique ordenar a algún órgano público transparentar información o que denuncie la vulneración de datos personales de un particular porque no alcanza el mínimo de cinco comisionados para sesionar como dicta la Constitución mexicana.

Los integrantes del INAI también solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les permitiera sesionar solo con cuatro comisionados, como una medida extraordinaria, sin embargo, fue rechazada la propuesta por la ministra Loretta Ortiz.

TAMBIÉN COMISIONADOS DEL INFOCOL

Es de mencionar que el pasado 24 de abril, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infocol), Francisco Yáñez Centeno, hizo un llamado para que en el Senado de la República y la Cámara de Diputados se nombren los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), tema que nivel nacional ha generado confrontación y polémica”.

De igual forma pidió que el Congreso del Estado complete el procedimiento para que se nombren los dos comisionados faltantes en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Colima, mismo que se encuentra incompleto desde hace 2 años.