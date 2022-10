Ex agente de la DEA negó que Felipe Calderón sea investigado por ‘Rápido y Furioso

CN COLIMANOTICIAS

México.- Tras asegurar en días pasados que el expresidente Felipe Calderón estaba siendo investigado a nivel internacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reculó durante el transcurso de este miércoles.

Esto debido a que habría declarado que estaba siendo investigado por el tráfico y venta de armas a grupos del crimen organizado junto con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante su sexenio.

Sobre esta cuestión también fue interrogado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien a pesar de no saber si se estaba llevando a cabo alguna investigación en contra del exmandatario, durante su conferencia matutina del 26 de octubre dijo que se le había investigado al respecto y que el gobierno calderonista tenía conocimiento del fallido operativo.

Sin embargo el ex agente de la Administración del Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Mike Vigil, desmintió estos hechos y dijo que se trataba de una táctica política en contra del polémico exmandatario responsable de la “guerra contra el narco”.

Felipe Calderón contraatacó a Adán Augusto López (Fotos: Cuartoscuro)

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, aseguró que “no existe ninguna situación internacional en contra de Felipe Calderón” y negó que tanto el exmandatario como Genaro García Luna estuvieran enterados del operativo “Rápido y Furioso”.

“La embajada de Estados Unidos en el D.F. (Distrito Federal) ni el agregado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, o ATF) en la embajada estaba enterado de este operativo”, pues declaró que este se llevó en la oficina de la ATF en Phoenix, Arizona, principalmente, por lo que recalcó que el michoacano no estaba enterado.

En cuanto a la responsabilidad de García Luna y si se le investigaba también por el operativo, señaló que tampoco estaba siendo indagado por este caso, aunque sí por otros cargos, pues recalcó en que el operativo era de la ATF.

“Tiene otros cargos pero no de Rápido y Furioso porque no estaban enterados, esta fue una cosa unilateral (…) esto es una táctica política en contra de Felipe Calderón. No es cierto lo que están diciendo allá en México (…) es una mentira 100%”

El secretario de Gobernación, durante su visita al Congreso de San Luis Potosí, rectificó y negó haber señalado que haya investigación alguna en contra de Calderón, pero que no está exento de ser juzgado por las autoridades.

Razón por la que podría ser llamado a rendir cuentas por temas relacionados con delitos de lesa humanidad como ocurrió con Augusto Pinochet en España. Pues el funcionario consideró que la operación Rápidos y Furiosos fue un crimen de Estado, por lo que deberían de rendir cuentas todos los involucrados con el accionar de las Fuerzas Armadas.

“Yo no señalé que hubiera una averiguación en contra de nadie, pero sí sostengo que el operativo ‘Rápido y Furioso’ fue un crimen perpetrado por el Estado, de lesa humanidad, porque en vez de combatir al crimen organizado, se le entregó armamento y eso aquí, y en cualquier parte del mundo, en cualquier país democrático, no solamente es una barbaridad, sino un crimen de lesa humanidad”.

Hay que recordar que entre 2006 y 2011, el fallido operativo implementado por la ATF de Estados Unidos introdujo más de 2,000 armas a México con chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera para poder rastrearlas y darles seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente irían a dar a manos de narcotraficantes.

Con información de Infobae