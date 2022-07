Este domingo han rescatado 4 personas en playa de Miramar

*La zona de Las Palmitas es la que representa mayor peligro para nadar

CN COLIMANOTICIAS



Manzanillo, Col.– Este domingo al menos 4 personas han sido rescatadas de las corrientes marinas de playa Miramar, pese a los recomendaciones emitidas por guardavidas de la zona.



Los rescates se han realizado en la zona de Las Palmitas de playa de Miramar, donde las corrientes de retorno han sorprendido a los bañistas, generando que tengan dificultad para salir del agua pero la intervención de los guardavidas, han evitado una tragedia.



Los 4 adultos rescatados fueron atendidas por el personal de PC Municipal y Estatal en playa y no requirieron traslado médico, debido a que sólo presentaban cansancio.



Protección Civil Municipal y Estatal exhorta a los bañistas para que hagan caso en todo momento de las indicaciones de los guardavidas y respeta el color de las banderas en playa. Si no sabes nadar no ingreses al mar. No se arriesguen al peligro.