Es legal que se quiera hacer firmar nuevo contrato a los trabajadores del gobierno del estado

Por Ángel Durán.

No, claro que no es legal, es una conducta reprobable y violatoria de derechos humanos, principalmente al derecho del trabajo y nadie debe firmar nuevos contratos.

A muchos trabajadores de la burocracia, los están queriendo hacer que se firmen nuevos contratos de trabajo, hasta el último de octubre del presente año; el motivo es, una práctica absurda que, desde hace muchos años se viene haciendo.

Lo que busca esta costumbre burocrática, es, que los empleados no adquieran los derechos que por ley les toca, y les están renovando temporalmente sus contratos; nada más que eso, es una simulación laboral; puesto que, la misma ley federal del Trabajo establece que, debe de haber estabilidad en el empleo, y esto se debe entender, mientras el empleo sea necesario seguirlo haciendo, no tiene por qué haber una nueva recontratación.

¿Cuál sería la justificación de que, el mismo gobierno, siendo una autoridad, que debe de proteger los derechos laborales de sus empleados los esté violentando, al simular esas recontrataciones?

En una realidad de honestidad, de respeto a los derechos humanos, no existe ninguna justificación. La clase trabajadora se aguanta puesto que, el que no acepta, simple y sencillamente no lo vuelven a recontratar y para ejemplos hay muchos antecedentes, sin duda estas nuevas contrataciones son firmadas sin la voluntad libre de la clase trabajadora, lo hacen porque no tienen la capacidad de unión y de defender sus derechos, eso es algo que la burocracia debe asumir, pero de que es injustificada la conducta del estado, lo es.

Es importante que, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organismos defensores de los derechos humanos no gubernamentales, empezaran a trabajar, esta falla estructural de violación masiva y de forma grave a los derechos humanos de la burocracia colimense e investigar como lo dice la Constitución esta conducta irregular que violenta gravemente el derecho humano al trabajo, en perjuicio de miles de familias colimenses.

La intención de estas prácticas irregulares y penosas, es que, quieren las renuncias de los empleados, para que cuando llegue las nuevas administraciones, éstas, puedan recontratar a quienes ellos decidan, pero detrás de esta práctica ofensiva para los derechos humanos, está una vulneración a la vista a la ley federal del trabajo y eso no debiera de permitirse por nadie y menos por el estado que en vez de, proteger los derechos de los trabajadores se convierte en el verdugo de ellos.

Por supuesto que no es legal, que estén haciendo querer firmar a la burocracia, con nuevos contratos de manera temporal, cada cargo público ya sea de confianza o basificado tiene características muy especiales, que están en la ley, pero esta práctica deshonesta que se usa para recontratar cada seis meses al mismo personal que ahí tiene años, esto transgrede totalmente el derecho humano al trabajo y a todos los derechos y procedimientos que establece la Ley, puesto que hay un principio que se tiene que respetar y es el de la seguridad en el empleo.

