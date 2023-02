Entregan reconocimiento a Vianey Amezcua por más de 30 años de trabajo en la UdeC

*“Lo más importante en la institución, a lo largo de sus 82 años de vida, es y ha sido su gente y Vianey es, evidentemente, una gran expresión de la gente que integra nuestra Universidad”: Rector.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Emotiva y cálida fue la ceremonia de reconocimiento, por sus más de 30 años de trabajo en la Universidad de Colima, que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales le rindió a la Mtra. Vianey Amezcua Barajas, quien estuvo acompañada por familiares, amigos, colegas y estudiantes.

El rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, quien también asistió a la ceremonia, dijo que “lo más importante en la institución, a lo largo de sus 82 años de vida, es y ha sido su gente y Vianey es, evidentemente, una gran expresión de la gente que integra nuestra Universidad”.

El rector agregó que “Vianey es una mujer muy comprometida con su Universidad, una mujer muy capaz a quien distingue su gran cariño y compromiso con esta facultad y con la institución; es una universitaria de cepa, lo digo con toda certeza”.

Destacó el hecho de que, durante tres décadas “y a pesar sus altas responsabilidades en los cargos conferidos a través de los años en la institución, nunca dejó de dar clases aquí en su facultad, motivo por el cual su huella es muy importante, no sólo como funcionaria de esta universidad sino como maestra de muchas generaciones”.

Por último, Christian Torres Ortiz resaltó el hecho de que Vianey Amezcua ocupó, desde muy joven, cargos y responsabilidades de primer nivel, “con los cual abrió camino para las mujeres en este tema; muchas mujeres que hoy en día tienen la oportunidad de estar en puestos de primer nivel en la Universidad, en parte se lo deben a mujeres como Vianey; por ello, deseo que la vida te otorgue las oportunidades para sumar mayores logros, para completar las tareas que el trabajo mantuvo pendientes, darte el tiempo para disfrutar con tus seres queridos”.

Le agradeció la amistad y le dijo que puede irse de la Universidad “con la satisfacción del deber cumplido”.

Vianey Amezcua, como alumna, ganó el premio Peña Colorada. Fue directora del Bachillerato 18, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias, secretaria general y presidenta de la Federación de Egresados de la UdeC, directora del Centro Universitario de Estudios de Género y coordinadora general de Comunicación Social.

En su discurso, Vianey Amezcua agradeció el reconocimiento “no sólo porque me voy satisfecha con mi labor, sino porque tengo la oportunidad de despedirme de ustedes”. Esta facultad “me formó como licenciada en administración pública, como docente y como funcionaria, con pensamiento crítico y social; además, como una ciudadana que aporta a la sociedad, porque ése es el propósito de una universidad y eso es justamente lo que, en reciprocidad, me empeñé en ayudar a inculcar en los y las estudiantes con quienes tuve el privilegio de compartir aula, porque aquí, en la Universidad, se transforman vidas”.

“Amé la docencia -agregó-; es una oportunidad de ayudar a formar, de transmitir, de transformar, de compartir, de seguir aprendiendo; celebro además el hecho de haber podido conocer a tantas personas en esta facultad con quienes me tocó hacer equipo y con quienes, además de cumplir con nuestro trabajo, estoy segura que construimos lazos de amistad y de un gran respeto y apreció”.

Por último, agradeció poder cerrar este ciclo en la facultad que le dio la oportunidad de crecer; “cuán afortunada soy de cerrarlo justo donde empezó mi historia en la UdeC, en la facultad que me abrió las puertas, que me dio herramientas y me respaldó para ocupar cargos honorarios en instituciones estatales y, todas las responsabilidades que desempeñé”.

Alejandra Chávez Ramírez, profesora de tiempo completo de la facultad, describió a Vianey Amezcua “como una persona íntegra, responsable y trabajadora, inteligente, sensible y disciplinada, con capacidad de enfrentarte a las dificultades de manera positiva; a tus alumnos lograste motivarlos y transmitirles el amor por la profesión y la defensa de los derechos humanos, les impulsaste al éxito y siempre estuviste para ayudarles a superar las dificultades y fomentar en ellos el desarrollo de un pensamiento innovador; fuiste un ejemplo en el que la institucionalidad está por encima de los intereses individuales”.

“Tu experiencia y conocimientos han sido invaluables y tu enfoque para la solución de problemas es más que notable; se extrañará de ti la energía positiva que transmites y tu sentido del humor; he sido muy afortunada de tener la oportunidad de haber trabajado contigo, así como tu amistad, y deseo que ésta sea una pequeña muestra del aprecio y agradecimiento que has dejado a tu paso”, finalizó.

Por último, María Gabriela Gildo de la Cruz, también profesora de tiempo completo de la facultad comentó: “si miramos al pasado son ya tres décadas las que la maestra Vianey ha consagrado a la Universidad en diferentes responsabilidades, en las que ha contribuido a la comunidad universitaria por medio del esfuerzo y dedicación, así que tu andar ha dejado una huella en cada generación de estudiantes y compañeros, pero sobre todo en la construcción de una mejor universidad”.