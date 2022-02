Entérate de cuánto gastó el Cruz Azul en sus refuerzos

CN COLIMANOTICIAS

México.- Cruz Azul se ha renovado por completo. Fue el que mejor se reforzó y convirtió a su plantel en uno de los más poderosos y de mejor nivel de la Liga MX, y lo logró con un presupuesto limitado. La Máquina abrió la cartera nuevamente, como hace tiempo no se veía, sin embargo, para este Clausura 2022, lo hizo de forma inteligente y no gastó a destajo, sino que supo negociar, aprovechó la venta de jugadores que ya no querían seguir en el club y así encontró a refuerzos de renombre en situaciones distintas, pero con una misma similitud.

En el último mercado de transferencias, el equipo celeste realizó un total de ocho contrataciones de lujo, incluso de nivel selección y hasta deseados por otros clubes en el mundo. En esa reestructuración, la inversión no fue tan costosa como podría parecer en una primera impresión al observar los nombres que llegaron a uno de los clubes más importantes de la Liga MX.

Fueron aproximadamente un poco más de 11 millones y medio de dólares, 20% abajo del presupuesto inicial, según Transfermarkt, lo que el club capitalino desembolsó. Si se toma en cuenta que las Águilas del América pagaron esa misma cantidad en un sólo jugador (Diego Valdés), y que también se utilizó el dinero recibido por las ventas de Jonathan Rodríguez (5.8 mdd) y Pol Fernández (2 mdd), juntaron un poco más de todo lo que se invirtió en incorporaciones. Es decir, sólo un poco menos de cuatro millones pudieron salir de la Cooperativa y del propio equipo. Esa fue la gestión de Álvaro Dávila y Héctor Lara, presidente y director ejecutivo de la institución cementera, respectivamente, quienes estuvieron a cargo de las negociaciones.

En venta definitiva llegó Christian Tabó por un contrato de tres años. El atacante lo hizo por una cifra aproximada de tres millones de dólares, que recibió Puebla. El más costoso fue Erik Lira. Pumas obtuvo cuatro millones de dólares por el mediocampista de 21 años. En el conjunto universitario se quedaron con el 20% de su carta, por si existe una venta futura al Viejo Continente.

Carlos Rodríguez arribó a La Noria, Luis Romo partió a la Sultana del Norte, y Cruz Azul solo puso un poco más de dos millones por uno de los talentos mexicanos más prometedores. Mientras que por la joya chilena Iván Morales, fueron dos millones exactos, repartidos entre Colo Colo y la agencia que representa al futbolista. Esos fueron los únicos gastos.

Ángel Romero, quien ya estaba prácticamente arreglado con Boca Juniors, llegó como jugador libre, pero con un buen salario, casi el doble de lo que ofrecieron en Argentina. Uriel Antuna llegó en intercambio por Roberto Alvarado, mientras que Luis Abram y Alejandro Mayorga lo hicieron a préstamo. Granada de España y Chivas, respectivamente mantienen sus derechos, pero en la capital podrían comprarlos si funcionan.

Lo de La Máquina fue maquiavélico. A la afición cementera sólo le quedará tener paciencia y esperar que esta plantilla se entienda y logre grandes cosas a partir de ahora.

Con información de ESTO