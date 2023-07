Enrique de la Madrid anuncia que buscará que MC se sume al Frente Amplio por México

*La actual administración federal es el régimen del “terror y miedo”, señaló.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Enrique de la Madrid Cordero, quien busca encabezar el Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD) de cara al proceso electoral de 2024, donde se definirá la presidencia de la república, calificó a la actual administración federal de “terror y miedo”.

En su visita al estado de Colima para reunirse con simpatizantes e iniciar la jornada de recolección de firmas en busca de ser electo candidato para la coalición tripartidista, dijo que el primer problema que enfrenta México es la polarización que viene desde Palacio Nacional, la cual, dijo, no ayuda a la ciudadanía mexicana sino que divide y exacerba el nivel de inseguridad.

“7 de cada 10 personas de mayores de edad en Colima, consideran que la inseguridad es el problema número uno; 7 de cada 10 personas que se suben al transporte público lo hacen con miedo; 6 de cada 10 personas que transitan las calles lo hacen con temor y ese temor lo tenemos en todo el país”.

De la Madrid Cordero expuso que tener calidad de vida es tener derecho a no vivir con miedo y arremetió contra el gobierno de Morena al señalar que toda la ciudadanía mexicana vive con miedo a la inseguridad, a no encontrar un empleo, a que sea mal pagado, a que no sea atendido en hospitales, enfermarse y no encontrar medicina.

“Este es el régimen de miedo y hemos perdido calidad de vida los mexicanos todos los días y por eso hay que ponerle un hasta aquí, porque los mexicanos no merecemos vivir con miedo, y merecemos vivir con paz y tranquilidad porque eso es calidad de vida”.

LAMENTA SALIDA DE PRIISTAS

Por otro lado, lamentó la salida de diversos cuadros priistas de dicho instituto político, sin embargo opinó que no han salido a la defensa del mejor México posible.

“En lo individual los voy a buscar, tengo relación amistosa con muchos de ellos, que no se confunda de salirse de un partido con salirse del Frente Amplio y menos de la defensa del país”.

BUSCARÁ A MC

Por otro lado, el aspirante a candidato a la presidencia de la República dijo que no tiene duda que Movimiento Ciudadano pudiera integrarse al Frente Amplio por México.

“No tengo la menor duda que vayamos juntos a sumarnos, y no es que ellos se sumen a nosotros, sino debemos formar un Frente Amplio, no tengo la menor duda de que vamos a ir juntos, ya que juntos podemos competir de una elección de estado y competir con los recursos que son nuestro, de nuestros impuestos, pero que los utilizan para promover a las mal llamadas corcholatas”.

De la Madrid Cordero agregó que buscará a Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, para sumar fuerzas políticas.