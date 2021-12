En Colima no existe una atención adecuada: Braulio Benjamín Valle

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Psicólogo de profesión y ex director de Prevención del Delito en Tecomán, Braulio Benjamín Valle Palomino, dijo que el Gobierno del Estado tiene un reto muy grande en atender los problemas de salud mental en Colima “lo vuelvo repetir como hace tres años lo dije, no tenemos un sistema de salud mental acorde a la situación que estamos viviendo.

“Por darte un ejemplo el pabellón psiquiátrico de Ixtlahuacán, solo hay uno en Colima y no es posible que sólo tengamos uno, como director de prevención del delito me tocó llevar a una familia porque su hija pasaba un trastorno de esquizofrenia o un trastorno límite de la Personalidad, pero sabes que la cita nos la daban hasta dentro de un mes y eso no es posible”.

Y añade: “yo creo estamos muy rezagados en la atención a la salud mental porque estamos hablando de depresión, pero hay otros trastornos que están super fuertes como el caso de la señora que aventaba las botellas a los vehículos en Colima que iban pasando, esa señora está enferma tiene un trastorno psiquiátrico seguramente esquizofrenia y habla que atenderla, pero lamentablemente no se pudo hacer”.

Braulio Benjamín Valle confía en que el tema de la salud mental en Colima se pueda atender, pues hay muchas personas que andan en calle con severos problemas que son un peligro para la sociedad por la violenta que son.