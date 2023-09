EL TIGRE NOROÑA SE CONVIRTIÓ EN GATITO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Existen miles de cuestionamientos en redes sociales contra Gerardo Fernández Noroña aspirante presidencial del PT debido a su cambio radical personal durante la campaña interna de Morena, argumentan que trabajó más bien para hacer el trabajo sucio de Morena y no para fortalecer el PT, y después de que Morena anunció como ganadora a Claudia Sheinbaum, Noroña se convirtió prácticamente en el más morenista que los denominados chairos.

Lo cuestionan en redes de entreguista, de barbero, zalamero, porque en campaña se dedicó solo a defender a Sheinbaum nunca compitió por su propia precandidatura ni para el partido que representó, criticaba sistemáticamente a Marcelo Ebrard, no hizo buen papel para el PT ni lo fortaleció como esperaban a pesar de que lo arropó en todo el país sacando aún así el cuarto lugar.

ANTES ERA TIGRE HOY GATITO

Antes de que fuera designado precandidato, la voz popular lo designaba el tigre por sus ataques políticos a la oposición, pero ahora se convirtió en un simple gatito de Morena, las redes sociales lo criticaron cuando Noroña anunció que, si Morena o Claudia Sheinbaum lo ponen a repartir periódicos de regeneración para ganar la campaña del 2024, eso hará con mucho gusto, ¿Usted cree?, yo tampoco, que bajo han caído nuestros políticos mexicanos en los más altos niveles.

Lo bueno es que sabemos que el PT tiene su propia fuerza política por sus estructuras, pero Noroña solo quiere escalar, pero flaco favor le hace al partido, él no es el dirigente nacional del PT, solo se ve que pretende ahora negociar en forma personal una Secretaría de Estado o una senaduría, además como aspirante fue una verdadera calamidad, nunca habló del PT ni tuvo propuestas para la nación, puras críticas a Marcelo Ebrard y su distracción como diversión era su “Noroñabus” que dijo lo rifaría gratuitamente al final, y no vemos claro, porque ya está pensando vender los boletos a 500 pesos, es decir hasta en eso quiere sacar raja con sus seguidores. ¡Qué bárbaro!

A MARCELO LE URGE DEFINIR PRONTO

Marcelo tiene dos alternativas inmediatas para avanzar y que debe definir pronto, la primera es negociar espacios con Morena en donde les es muy útil para el partido y para la precandidata Claudia Sheinbaum ya que, con la posible salida de Ebrard, Morena corre más riesgos y su segunda alternativa es negociar con el frente opositor en donde le darían espacios para él y su equipo.

La tercera alternativa y menos viable es convertirse en el candidato de Movimiento Ciudadano, pero es casi imposible que gane la contienda presidencial por una simple razón, Dante Delgado dirigente nacional del partido no suelta ni el partido ni el dinero del partido para las campañas, y Jalisco con Enrique Alfaro su equipo renunció al partido. Monterrey su gobernador Samuel García es mucho perico, y muy duro para los centavos, pues los de Monterrey de por sí, dicen que son codos, por ello Ebrard no tendría allí nada asegurado con el MC, porque para una campaña presidencial se necesita mucha, pero mucha lana, y peor será si quiere organizar un nuevo partido, pues tampoco hay lana y la gente se va si no ve nada claro.

CLAUDIA SERÁ LA CANDIDATA

Sin lugar a dudas Claudia Sheinbaum será la candidata oficial de Morena porque ya trae hasta el bastón de mando de la 4T en la mano, y el presidente la ha promovido y la seguirá defendiendo a capa y espada. Ebrard dijo que esperará los resultados de su demanda de irregularidades ante Morena, para luego de que la rechacen, lo cual es seguro, mandarla al INE como tribunal electoral, aunque aseguran que sí hay elementos para reponer el proceso, pero si recordamos que en Colima hasta hemos tenido la experiencia de repetir hasta elecciones constitucionales para la gubernatura y de todos modos ganan los que traen el sartén por el mango, y el presidente es el que hoy decide en Morena, es decir aunque hubiera una segunda vuelta interna de Morena, es lógico que el aparato oficial va a operar y con más ganas en favor de Sheinbaum, pero lo que sí ganaría Ebrard es acreditar su queja de imparcialidad, pero los mexicanos ya sabemos que sí hubo dedazo y fue muy claro, pero casi así ha sido siempre.

INDIRA INVITADA AL GABINETE FEDERAL

A pesar de los ataques sistemáticos locales y nacionales de los grupos opuestos a Morena y a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva trascendió en el Complejo Administrativo que fue invitada la semana pasada por la aspirante a la presidencia del país Claudia Sheinbaum para que una vez que asuma la presidencia del país sea parte de su gabinete federal, cargo que podría ocupar si se decide la mandataria estatal pasando las elecciones del 2024, y esto tiene lógica política, Indira fue la primera gobernadora que le levantó la mano destapándola como aspirante a la presidencia del país y la ha apoyado abiertamente y en forma permanente. Por otra parte, señalan que Colima podría tener más respaldo institucional de la federación en caso de que Indira acepte o no esa invitación anticipada de Sheinbaum.

