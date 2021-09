Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

El pacto de la transición estatal en Colima y en la mayoría de las entidades del país en donde hubo y habrá cambios de gobernadores, no fueron nada similares, en cada entidad realizaron pactos políticos escritos y no escritos de acuerdo a las circunstancias políticas y administrativas locales y con sus relaciones personales entre los ejecutivos estatales que salieron o salen y los gobernadores electos, pero todos, absolutamente todos pactaron la transición estatal en forma pacífica de conformidad a los resultados electorales y normas institucionales. Ignacio Peralta e Indira Vizcaíno también por lógica hicieron un pacto institucional en sus diferentes reuniones privadas.

El recorte de muchos empleados y la renuncia forzosa de muchos funcionarios no únicamente ocurrió en Colima antes de terminar el sexenio estatal, sino también se dio en la mayoría de las entidades que finalizaron su administración, fueron acciones pactadas, en Colima además se han presentado hasta cambios de titulares de algunos organismos e instituciones como son la propia titularidad de la Fiscalía General, pues la presión política morenista del cambio ya había trascendido en las redes sociales y ya se dio a favor de Bryant Alejandro García Ramírez, quien a pesar de que no tiene experiencia en las áreas policiales o ministeriales sí es gente de bien y es muy cercano al equipo de la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, pues la renuncia que se filtró de Gabriel Verduzco el pasado 24 de septiembre señalando que se retira por jubilación a partir del próximo 1 de noviembre, sin duda fue una retirada acordada también en la actual transición estatal, y es lo más adecuado para las partes, lo que no cuadra es que si nombraron a un nuevo Fiscal el día de ayer ¿Cuál es el que debe estar fuera de la oficina del titular antes del 1 de noviembre?

OTRA BUENA DE NACHO

No deberíamos pasar por alto otra acción buena de Nacho, el gobernador del Estado, Ignacio Peralta Sánchez hace unas semanas dio de baja inmediatamente al ex Presidente de la Junta de Conciliación y Trabajo por violencia familiar en contra de su esposa, cierta o falsa esa repudiada acción vale la pena publicar que el despido fue aplaudido y justificado tanto en forma familiar como social, por eso nuestro reconocimiento.

INDIRA INICIA CON MÁS PRESUPUESTO ESTATAL

¡Qué bonita es la política! Dice un dicho popular, pues resulta que ahora para el 2022 se asegura que habrá un mejor apoyo de la federación a favor de Colima que en los últimos tres años, de conformidad al presupuesto programado, lo que aumentará cerca de 642 millones de pesos más en este año, hace poco los millones los recortaban, por ello se recibirá así 15 mil, 329 millones de pesos, mientras que en este 2021 se recibieron 14 mil, 687 millones de pesos, no cabe duda que las decisiones presidenciales son una tradición política para que se tenga claro quién es el que manda en el país.

Si Griselda Álvarez Ponce de León trascendió mucho más que en todas las administraciones estatales fue por tres razones, PRIMERO porque tuvo el apoyo presidencial desde que fue senadora, la apoyaron los expresidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, le dieron todo el apoyo económico para hacer la cuatro carriles, el puente a desnivel a la entrada del Rey Colimán y cientos de obras estatales más, SEGUNDO porque fue una mujer trabajadora obligó a los funcionarios en trabajar por las tardes y convocaba a reuniones de funcionarios a las 9 de la noche y terminaban hasta la madrigada, promovió mucho a las mujeres en diferentes cargos y permitía que trámites de pagos estatales también se hicieran en las tardes, TERCERO porque fue honesta y combatió la corrupción, corrió a los corruptos y flojos, y sobre todo respeto mucho los valores humanos, especialmente en el respeto a las personas y su puntualidad a las reuniones con la ciudadanía, pues hasta hoy nadie la ha superado en puntualidad, de hecho llegaba diez minutos antes. Fue sin duda una mujer ejemplar. Difícil será superada, más sin embargo es un excelente mensaje del aumento del presupuesto de la federación lo que indica que ya vamos muy bien, trae todo el respaldo la gobernadora electa.

BACHES POR TODO EL ESTADO

El Gobierno del Estado, el gobierno federal y los diez ayuntamientos deberían cuando menos reunirse para resolver el exagerado número de baches en todos los municipios por temporal de lluvias, pues algunos ayuntamientos cuando menos van y los tapan con tierra, otros con balastre y otros más con material adecuado, si realizan una encuesta de opinión pública observarán que es la mayor preocupación y molestia actual de la población, y el gobierno federal en casos extraordinarios como propietario o proveedor del material pétreo es el que debería sacar la cara también o dar facilidades para obtenerlo.