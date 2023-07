El IPECOL: Adán Augusto le gritó a Martha Zepeda

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea

Al Instituto de Pensiones de Colima (IPECOL) se le adeudan más de mil quinientos millones de pesos y, según Hugo Vázquez, director de este organismo, tardarán dos años en estabilizar esta situación. Fue ese desorbitado adeudo lo que llevó a Martin Flores, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno de Estado, a plantarse ayer en Manzanillo para reclamarle a Adán Augusto, ex secretario de gobierno y ahora candidato a la presidencia de la República, el incumplimiento del acuerdo al que llegaron a finales del año pasado en el sentido de resolver esta problemática lo antes posible y regresar a nuestra entidad para anunciarlo., cosa que Adán Augusto nunca se hizo. El líder sindical Flores Castañeda, acompañado de miles de sindicalizados, se apostó en el mitin que tendría Adán Augusto en el puerto para recordarle su compromiso y pedirle, ahora ya como candidato presidencial, una resolución al mismo. En medio de una marea de gente, cara a cara, Adán Augusto y Martín Flores hablaron acaloradamente del tema. Al lado de Adán Augusto estaba Martha Zepeda, secretaria del ayuntamiento manzanillense con permiso y cabeza del Comité Municipal de Manzanillo del Movimiento “Que siga López”, quien con voz clara y vibrante dijo que Martin Flores era mandado por la gobernadora Indira Vizcaíno, a lo que Martin Flores le respondió que a él no lo mandaba ni su esposa, para continuar exigiéndole a Adán Augusto una respuesta con respecto a su compromiso incumplido. Adán Augusto estaba realmente atribulado y no sabía cómo salir de aquella maraña de gente y reclamos, respondía como podía (buscando librarse del yugo) y se quitaba responsabilidades hasta con los hombros. En uno de esos momentos, Martha Zepeda, imprudente, volvió a meterle más leña al fuego con eso de la gobernadora y fue entonces que Adán Augusto, exasperado, le dijo: “te puedes callar, por favor!”. El intercambio entre Adán Augusto y Martin Flores siguió pero lo que queda aquí para futuros análisis es ver cómo la guerra entre las diferentes tribus colimenses de Morena, aliadas a los diferentes candidatos presidenciales (Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, etcétera), van en lo local a dividir y polarizar el partido mientras que la cúpula morenista terminará, como siempre, llegando a acuerdos y repartiéndose las diferentes posiciones de poder. No ha sido para nada una buena estrategia que los morenistas colimenses abanderaran a un candidato cuando lo que pudieron haber hecho era unirse para escuchar y darles el mismo espacio a todos, al final que lo importante es que, sea quien fuere el elegido, el triunfo presidencial recaiga en Morena. Pero parece que esto no será así y, seguramente, ahora que le arruinaron el mitin a Adán Augusto, quien seguramente no resolverá nada del adeudo al IPECOL, como ya de antemano se sabía, lo que sigue es que pronto se le arruine el mitin a Claudia Sheinbaum o a cualquier otro, convirtiendo esto en una carnicería electorera. Supongo que la dirigencia nacional actuará pronto para evitar que esto suceda, pero mientras tanto en Colima ya vimos que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar.