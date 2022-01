El activista Ismael Rodríguez denuncia hostigamiento policial

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Ismael Rodríguez, activista social y quien ha convocado a la población tecomense a una clausura simbólica de la presidencia municipal este viernes, denunció a través de las redes sociales hostigamiento policial en su domicilio.

En su muro personal de Facebook Ismael Rodríguez señaló: “amigos buenas noches, mucho tránsito de la fiscalía y policía, por su humilde casa, solo les digo que tengo mi frente en alto, esta publicación se las dejo como evidencia, un saludo buenas noches”.

Y añade: “una RAM blanca, con oficiales volteando al mismo tiempo, esto no es coincidencia, señores si algo me sucede yo no tengo problemas con nadie, cualquier cosa que me suceda, hago responsable al gobierno” (sic).

Ismael Rodríguez informa que esta mañana presentará una denuncia ante el Ministerio Público en contra del presidente municipal y la Fiscalía del Estado, por lo que pedirá protección del gobierno federal.

El activista social se ha manifestado en contra del punto de acuerdo que se presentó al Cabildo, donde se limita la participación de la población en las sesiones de Cabildo, por lo que está convocando a una manifestación pacífica este viernes en la presidencia municipal.