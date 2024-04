Eclipsados: SEP y candidatos

Pupitre al Fondo

Por: Blanca F. Góngora

El regreso a clases después de Semana Santa generó incertidumbre pues se llegó a creer que no habría clases el 08 de abril, por el eclipse. Los padres de familia e incluso los maestros estuvimos al tanto de la información que la Secretaría de Educación proporcionaría. Los maestros no quedamos satisfechos con el mensaje emitido por la Secretaria de Educación ya que fueron recomendaciones muy de última hora, dejando además a los maestros la gran responsabilidad del control y cuidado de los niños durante el eclipse. Y como éste podría causar daño permanente si se veía sin las medidas de seguridad adecuadas, era de verdad un gran riesgo. Lo bueno es que la mayoría de los padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a la escuela para tomar ellos mismos la responsabilidad de su cuidado, pues sabían que un maestro con un grupo lleno de menores de edad no podría realmente tener el control adecuado.

Creo que a la SEP el eclipse la agarró desprevenida pese a que desde hace 32 años se sabía del mismo. Tan desprevenida estaba que incumplió su misión formativa e informativa hacia sus estudiantes y hacia la sociedad en general. Poco o nada se supo en las escuelas antes de salir de vacaciones y fue tan solo unos cuantos días antes del regreso a clases que la SEP, a través de su secretaria Leticia Ramírez Amaya difundió el mensaje, en plenas vacaciones cuando todos los maestros, padres de familia y alumnos se encontraban dispersos.

Si bien el eclipse no se vió de manera total en todo México, sí hubo varios Estados en donde pudimos apreciarlo y vivirlo casi en su totalidad. Entonces al no ser en todo México, creo que la SEP sí hubiera podido planificar y gestionar, desde antes de salir de vacaciones, para que las escuelas estuvieran preparadas para este momento especial, para que los maestros hubieran recibido capacitación e información para abordarlo de manera exitosa, para que se les hubiera dotado con lentes para eclipses solares y otras herramientas para la observación segura por los niños y jóvenes. En otros países incluso se regalaban lentes certificados al público en general como cortesía en museos, bibliotecas, etc., pero a nosotros en México, además de que la SEP estaba distraída o eclipsada por otros intereses, los presupuestos ya estaban comprometidos para las despilfarradoras campañas electorales, esas que tanto ensucian la ciudad, llenan los camellones, las carreteras y terminan siendo pura contaminación ambiental.

Y hablando de las campañas, otros eclipsados además de la SEP fueron los candidatos presidenciales en su primer debate, que de educación poco hablaron, fueron omisos y poco responsables, es decir, en este rubro están reprobados. Definitivamente les falta más contacto con nuestras realidades escolares para que conozcan a profundidad las problemáticas existentes como las carencias en infraestructura, el no presupuesto para el mantenimiento de las mismas, la falta de inversión en ciencia y tecnología, entre otras más. Tienen tarea, ojalá ahora sí ya la hagan.

